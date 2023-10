Smart working, anche Peppa Pig lavora da casa nell’ultima stagione

(Adnkronos) – Anche Peppa Pig e famiglia lavorano da casa in smart working nell'ultima stagione. L'appuntamento con la nuova stagione, la decima, da oggi venerdì 13 ottobre su RaiPlay con l’anteprima assoluta. A partire da lunedì 23 ottobre la serie sarà proposta tutti i giorni, alle 8 e alle 15.50 anche su Rai Yoyo. In casa di Peppa e George si sperimentano le nuove tecnologie e si svelano i segreti del cinema di animazione. Con Nonno e Nonna Pig, Peppa e George sperimenteranno come farsi aiutare da un robot nei lavori di casa e in giardino e aiuteranno a organizzare l’irrigazione dell’orto; con i loro compagni di scuola si divertiranno a giocare con la carta, impareranno come fare un breve disegno animato e a che cosa servono le lenti da vista; dai cuginetti capiranno tutto sulla vita di un bebè e mentre i genitori lavorano da casa, anche Peppa organizzerà il suo ufficio con l’aiuto di George. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata