Capitali europee tappezzate da foto ostaggi Israele: “Musulmani premano per rilascio”

(Adnkronos) – Centinaia di volontari stanno tappezzando le strade delle capitali europee con i volti degli uomini, delle donne e dei bambini rapiti sabato dai terroristi di Hamas. L'idea, che è nata a New York e si è diffusa a Londra, Berlino, Amsterdam e Madrid, è quella di sensibilizzare le comunità islamiche affinché, a loro volta, facciano pressioni per liberare gli ostaggi israeliani e si eviti così una guerra che appare imminente. I volontari a Londra – si legge sul 'Jewish News' – si raccolgono in un luogo concordato e vengono loro assegnate le zone della capitale dove affiggere centinaia di volantini. In ognuno c'è la foto di un ostaggio con il nome e la scritto "Rapito". C'è ad esempio quello di Raz, quattro anni, o di Aviv, due anni, entrambe israeliane ed entrambe – si legge – "rapite dalla loro case da Hamas".

I volontari, precisa 'Jewish News', sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla risposta della popolazione. In un'area dove erano affissi decine di volantini, due agenti di polizia si sono avvicinati ma, invece di chiedere che fossero rimossi, hanno dedicato del tempo a esaminare le immagini. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata