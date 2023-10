Sinner – Rublev oggi a Vienna, come vedere semifinale in tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo a Vienna per la semifinale del torneo Atp contro il russo Andrei Rublev oggi, 28 ottobre 2023, nel match che sarà trasmesso in diretta tv e streaming. L'azzurro, numero 4 del mondo e testa di serie numero 2, è reduce dalla vittoria in 2 set contro lo statunitense Frances Tiafoe nei quarti di finale. Finora Sinner non ha lasciato per strada nemmeno un set: vittorie nette anche contro Ben Shelton e Lorenzo Sonego nei turni precedenti. Il programma di oggi all'Erste Bank Open si apre con la semifinale tra il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, che scenderanno in campo alle 14. Sinner e Rublev giocheranno la seconda semifinale e, in ogni caso, non inizieranno a giocare prima delle 15.30. E' ipotizzabile che l'orario di avvio della sfida slitti a pomeriggio inoltrato. Sinner e Rublev si affrontano oggi per la sesta volta in carriera. L'italiano ha vinto 3 dei precedenti 5 incontri disputati. A Vienna i due tennisti si sono affrontati nel 2020 nel primo faccia a faccia: Sinner in quella circostanza si è ritirato dopo appena 3 game. L'azzurro si è aggiudicato due match sulla terra battuta, a Barcellona nel 2021 e a Montecarlo nel 2022. Nello stesso anno, Rublev si è imposto sul rosso del Ronald Garros nei 16esimi. Nell'unica vera partita giocata sul veloce, quest'anno negli ottavi del Masters 1000 di Miami, il numero 1 d'Italia si è imposto nettamente per 6-2, 6-4. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e SuperTennis. In streaming sarà visibile sulla piattaforma Now, sull'app Sky Go, su SupertenniX e Tennis TV. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

