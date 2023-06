Simone Uggetti assolto: “Sollevato, ma giustizia arrivata tardi” – Video

(Adnkronos) – "Una giustizia che arriva così tardi non è necessariamente una buona giustizia e un buon servizio per i cittadini". Sono le prime parole dell'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, che si dice comunque "felice e sollevato" dall'assoluzione della corte d'appello di Milano. "Sono stati sette anni di sofferenza incredibile mia e delle altre persone che sono state coinvolte ingiustamente in questo processo" dice l'ex primo cittadino. —[email protected] (Web Info)

