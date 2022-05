Shock a Mogliano (TV): tentativo di rapimento di una bambina mentre passeggiava con la mamma

Nella provincia di Treviso, a Mogliano, sabato 7 Maggio tre stranieri hanno tentato di rapire una bambina di 4 anni. Secondo quanto riportato dalla testimonianza della madre, i tre soggetti si sono avvicinati a lei e ai suoi due bambini mentre attraversavano il sottopasso della stazione ferroviaria. Dei tre, le si è avvicinata la donna, la quale all’inizio garbatamente giocava con la bambina. D’un tratto le cose sono cambiate, infatti la donna ha tentato di sequestrarla, cercando di prendere in braccio la piccola di 4 anni. La reazione della madre, che portava nel marsupio l’altro figlio di pochi mesi, è riuscita a far fallire il tentativo di rapimento. Successivamente, le forze dell’ordine hanno iniziato le indagini, esaminando ogni telecamera di sorveglianza, come scritto sul quotidiano Il Gazzettino. La testata ha infatti riportato le parole del marito della donna sull’accaduto: “Non sappiamo esattamente che intenzioni avessero, ma è molto preoccupante”. Secondo i Carabinieri si tratterebbe di persone provenienti dall’Est Europa, in quanto la donna ha riconosciuto il loro accento. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi anche di un tentativo di furto.

