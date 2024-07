Settori in crescita: le professioni più richieste a Roma

La capitale d’Italia sa essere un luogo tanto affascinante e meraviglioso quanto difficile in termini di vivibilità, e questo aspetto, ovviamente, abbraccia anche tutto ciò che concerne l’ambito lavorativo. Accanto alla grande crescita registrata da Milano negli ultimi anni,Roma risulta essere, numeri alla mano, la destinazione presa di mira dal maggior numero di studenti e giovani lavoratori, e ciò spiega perfettamente quanto, al netto delle difficoltà che è in grado di presentare, essa continui a confermarsi un palcoscenico economicamente fruttuoso e ricco di possibilità.

Le offerte di lavoro a Roma centro e provincia comprendono un ampio ventaglio di ruoli e settori, un dato che potrebbe apparire certamente scontato, ma che fa capire quante opportunità possono celarsi in questa immensa città.

Naturalmente se si vuole procedere a un trasferimento verso la capitale d’Italia, è essenziale imparare in primis a conoscerla, in modo da individuare i settori al momento più richiesti dal punto di vista lavorativo. Negli ultimi anni il territorio romano ha dato i natali a tante nuove imprese, generando una nuova ondata di opportunità quasi in ogni ambito lavorativo. Al netto di ciò il quadro relativo agli ambiti più richiesti resta chiaro e stabile, e non risulta quindi troppo dispersivo analizzare la situazione del mercato.

Ecco alcuni dei settori lavorativi attualmente più richiesti a Roma.

Commercio e vendite

La nascita di tante nuove imprese ha generato un importantissimo boom nel settore del commercio e delle vendite.Roma è una città costellata di attività commerciali ed e-commerce, per questo sono sempre più richiesti addetti alle vendite e figure professionali legate al marketing, compresa la sua branca digitale.

L’impennata che ha recentemente colpito questo ambito ha portato un gran numero di persone a fare carriera e ad avviare un percorso professionale solido e ricco di soddisfazioni.

Turismo

Quando si cercano delle offerte lavoro Roma online o tramite altri metodi, tante delle offerte e delle opportunità che appaiono sono di natura turistica, ed è facile intuirne il motivo.

La capitale d’Italia è una città di straordinaria bellezza, e che offre un patrimonio storico/culturale di un’imponenza che pochi altri luoghi al mondo possono vantare. In virtù di ciò il turismo rappresenta uno dei settori cardine della città, oltre che una risorsa molto importante per l’economia della stessa.

Il turismo a Roma continua a confermarsi uno dei più redditizi di tutta Italia, e per questo la richiesta di figure professionali è sempre alta e variegata. La guida turistica è una delle posizioni maggiormente ricercate, il che non sorprende affatto, ma anche le figure di receptionist per musei e luoghi di cultura sono tenute in grande considerazione.

Tecnologie d’informazione e comunicazione

La sempre più estesa e globale digitalizzazione ha portato inevitabilmente allo sviluppo di questo particolare ed interessante settore.

L’ICT (Information and Communication Technologies) è un ambito che abbraccia tutto ciò che riguarda la progettazione e lo sviluppo di software, la sicurezza digitale e persino il digital marketing.

Il punto di forza di questo settore è, come anticipato in precedenza, la continua espansione del mondo digitale, e per questo motivo sono tantissime le aziende che richiedono le prestazioni di queste figure professionali, divenute nel tempo sempre più importanti.

Ristorazione e accoglienza

Il maestoso capoluogo laziale è un luogo pregno di grandi tradizioni anche sotto il profilo della gastronomia. Molti piatti della cucina romana sono famosissimi e apprezzati in tutto il mondo, tanto che molti turisti organizzano viaggi nella città anche solo per provarli almeno una volta nella vita.

Una cultura culinaria così solida e importante non può che essere custodita da attività di livello, proprio per questo le offerte lavoro Roma riguardano spesso figure professionali che possano far sì che la qualità resti altissima. Camerieri, cuochi, barman e sommelier sono solo alcuni dei tanti profili richiesti, in un settore che non passerà mai di moda.

Sanità e assistenza sociale

Quello della sanità è attualmente uno degli ambiti più stabili della città, e in virtù di ciò non risulta troppo complicato trovare degli impieghi, specialmente se si è preparati.

Questa situazione rosea è figlia di unamassiccia presenza di persone anziane nella città, un fattore che favorisce, inevitabilmente, l’aumento delle richieste per queste figure professionali.

Oltre ai medici e gli infermieri, anche assistenti sociali, operatori sanitari e fisioterapisti risultano essere figure particolarmente ricercate.