8 tendenze tecnologiche che cambieranno il modo in cui viaggi

Il settore dei viaggi è in continua evoluzione , grazie all’adozione di nuove tecnologie che hanno trasformato i viaggi in vere e proprie esperienze. L’ingegno umano non dorme mai: ecco perché abbiamo deciso di dare uno sguardo al futuro prossimo, cercando di identificare alcune delle tendenze tecnologiche più interessanti per il 2024 che potrebbero fare la differenza per i viaggiatori.

1. Intelligenza artificiale e personalizzazione

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando, fra i tanti ambiti, anche il settore dei viaggi, dando la possibilità a utenti e operatori di creare esperienze personalizzate. Le piattaforme di prenotazione utilizzano l’IA per analizzare le preferenze degli utenti e suggerire itinerari, attività e alloggi su misura. I chatbot IA, invece, hanno potenziato il servizio clienti, fornendo assistenza istantanea e rispondendo a domande in tempo reale​ con una maggiore competenza​ rispetto a quanto avveniva fino a pochi anni fa.

2. Internet delle Cose (IoT)

L’IoT sta trasformando l’ospitalità grazie alla presenza di migliaia di dispositivi intelligenti al servizio della persona. Ad esempio, negli hotel possono essere installati sistemi di controllo che permettono agli ospiti di regolare l’illuminazione, la temperatura oppure ordinare il servizio in camera tramite il proprio smartphone.

3. Connettività 5G

La rete 5G, tanto discussa in Italia, ha aumentato drasticamente la velocità delle connessioni mobile , facilitando attività di streaming, videochiamate ad alta qualità e una navigazione Internet più veloce anche fuori casa. Avere a disposizione un’infrastruttura simile è particolarmente utile per i viaggiatori che necessitano di un collegamento affidabile durante i loro spostamenti​​.

5. Sistemi di rilevazione biometrica o di autenticazione a due fattori

L’implementazione della tecnologia biometrica negli aeroporti e negli hotel sta rendendo i check-in e le procedure di accesso più veloci e sicuri. Il riconoscimento facciale e le impronte digitali possono ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza complessiva del viaggio. Grazie ai lucchetti digitali con codice generato randomicamente, gli utenti possono accedere nel loro B&B senza “scomodare” i proprietari di casa.

6. Pagamenti contactless

Con l’allargamento della tecnologia di pagamento contactless, i viaggiatori possono effettuare transazioni rapide e sicure senza bisogno di contanti. Un dettaglio non di poco conto, considerando le comprensibili preoccupazioni relative a borseggi e furti quando si viaggia lontano da casa.

7. VPN: rete privata virtuale

Con una VPN per Mac puoi proteggere i tuoi dati personali ogni volta che ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, collegandoti a una rete privata virtuale puoi nascondere il tuo indirizzo IP e modificare la tua posizione, accedendo a contenuti disponibili solo in Italia anche quando sei all’estero​.

8. Tracker per bagagli

Dispositivi di dimensioni ridotte con tracker GPS possono aiutare i viaggiatori a monitorare la posizione dei loro bagagli (o di altri oggetti di valore) in tempo reale. In questo modo si riduce lo stress legato alla possibilità di perdere i propri effetti personali quando si viaggia, in particolare quando ci si trova in aeroporto o in stazione​.

Considerazioni finali

La tecnologia trasformerà il modo in cui viaggiamo, indipendentemente dalla nostra opinione a riguardo. Mantenersi aggiornati, informandosi sulle ultime tendenze, può aiutarci a tirare fuori il massimo da queste opportunità, sfruttandole a pieno per trasformare ogni viaggio in un’esperienza memorabile e priva di stress.

Un atteggiamento di contrarietà a priori non è utile a nessuno: abbracciando il cambiamento e comprendendo le basi su cui si fonda, è possibile guardare al futuro con ottimismo.