Serie A 2023-2024, Cagliari-Inter: dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Toccherà a Cagliari e Inter chiudere il programma della seconda giornata di Serie A 2023-2024. I nerazzurri, reduci dalla vittoria nel derby lombardo contro il Monza, partono da favoriti contro l'ex Claudio Ranieri, capace di strappare un punto a Torino nel ritorno in massima serie dei sardi. Squadre in campo domani lunedì 28 agosto alle 20.45. Cagliari-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Con quella di domani saranno 85 le gare disputate in Serie A tra Inter e Cagliari. 42 le vittorie dei nerazzurri, 14 quelle dei sardi, mentre sono 28 i pareggi. 17 invece le gare vinte dall'Inter in trasferta. All'antivigilia della sfida, Claudio Ranieri ha dichiarato: "Dovremo farci trovare pronti, l'Inter è fortissima e non ha bisogno di presentazioni. Andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto la finale di Champions League, una delle migliori d'Italia e d'Europa. Sarà un banco di prova stimolante, difficile, ma come sempre l'affronteremo da squadra, sappiamo a cosa andiamo incontro. Ogni allenatore studia la squadra avversaria e l'Inter ha tanti aspetti da attenzionare, hanno perso due partite nelle ultime 14 e questo dice tanto".

