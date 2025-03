Sembra di essere in TIBET e invece è uno splendido posto nel LAZIO | La vista mozzafiato è unica in Italia

Non devi andare in Cina per ammirare dei maestosi monti. Non molto distante da Roma c’è un posto che può reggere il confronto a testa alta. Ecco di quale si tratta.

I Castelli Romani Romani indicano un’area geografica collocata a sud-est della città di Roma intorno ai Colli Albani. In tutto ospita 14 comuni e tra questi uno è famoso per una serie di motivi.

Esso rappresenta uno dei più caratteristici ed è anche noto come “La terrazza sui Castelli Romani” per via della posizione panoramica che dà la possibilità di ammirare dall’alto il territorio circostante.

Infatti il romanticismo è tale da spingere gli innamorati a organizzare un weekend in questo luogo a dir poco sublime. Qualcuno lo ha scelto in occasione della proposta di matrimonio al tramonto!

È anche famosa per la sua antica fortificazione medievale che il mondo ha avuto modo di conoscere in seguito a dei lavori archeologici avviati nel 2000. Fu menzionata la prima volta nel 1181 in una lettera scritta dal Papa Lucio III. Non hai ancora capito di quale si tratta? Ecco altri indizi.

Un monte con una vista pazzesca a pochi passi da Roma

Chi ama andare alla scoperta delle architetture religiose sa bene che lì ha davvero l’imbarazzo della scelta. Una delle chiese più note è quella del Santissimo Crocifisso che sulla facciata lunga ha una statua di Padre Pio da Pietralcina.

Dal punto di vista paesaggistico c’è il Monte Cavo che rende il posto fantastico, anche perché molti lo paragonano al Monte Kailash del Tibet. Tra Ottocento e Novecento furono effettuati degli scavi archeologici con lo scopo di individuare i resti del tempio di Giove Laziale.

Una realtà immersa nella natura ricca di storia

Stiamo parlando di Rocca di Papa, un comune italiano è di 17.960 abitanti. Probabilmente il toponimo attuale risale al periodo in cui Papa Lucio III rivendicò la sua sovranità. Il monte menzionato era sacro ai Latini ed è proprio lì che sorgeva il tempio dedicato a una delle loro divinità. Essendo collocato nei pressi del Vulcano Laziale, ha un suolo di origine vulcanica con prevalenza di tufo e peperino.

Tra le aree naturali c’è il Parco Regionale dei Castelli Romani e il Monte Cavo con le sponde del Lago Albano ne fa parte. Qui dominano l’ambiente querce, tigli e castagno. Infine gli appassionati di cultura possono sfogliare i 14.000 volumi della biblioteca comunale. Come puoi notare, non manca davvero nulla.