Per l’estate 2025 tutti pazzi per l’AMALFI DI ROMA | È la nuova meta per giovani e famiglie, altro che Mykonos e Ibiza

Non occorre andare in Campania per ammirare le bellezze paesaggistiche di Amalfi. Nel Lazio c’è un luogo simile che vale la pena visitare.

La costiera amalfitana è apprezzata non solo per le sue bellissime spiagge. Caratteristici sono la grotta naturale di Sant’Andrea e i resti della Cappella di Santa Croce. Per non parlare della buona cucina! Gli amanti dei piaceri della tavola ordineranno sicuramente come primo piatto gli scialatielli e i vini Costa d’Amalfi DOC.

È un luogo ideale da prendere in considerazione per una vacanza di assoluto relax. Eppure non tutti sanno che c’è un luogo nel Lazio che può reggere tranquillamente il confronto. Andando nello specifico, si tratta di un comune italiano di circa 10.000 abitanti della provincia di Latina.

È collocato a 100 km a sud di Roma e ha un territorio diviso in due aree ben distinte: un promontorio (ha il profilo del volto di una donna e molti l’hanno identificata con la Maga Circe) e un’area pianeggiante. In passato pare che ci siano stati gli uomini di Neanderthal e successivamente entrò a fare parte dei domini romani.

Poi diventò di proprietà dei Templari del periodo del Medioevo e a seguire della famiglia nobile Caetani. Attualmente si tratta di un borgo con un panorama davvero mozzafiato con case arroccate sulla scogliera. Un paesaggio maestoso che ricorda molto la scogliera di Amalfi.

Un meta perfetta a pochi passi da Roma

Una leggenda narra anche che Ulisse si è recato lì durante il suo viaggio di ritorno presso Itaca. Da un punto di vista storico è certo che fu la prima colonia realizzata per volontà di Tarquinio il Superbo.

Nonostante siano passati tanti anni questo luogo ha ancora una bellezza paesaggistica da fare invidia a tutti. Si devono assolutamente visitare le grotte come quella Guattari, famosa per il ritrovamento dei primi resti fossili di un uomo di Neanderthal. Molti avranno già capito di quale località si sta parlando.

Un paesaggio con vista mozzafiato

L’angolo paradisiaco non è altro che San Felice Circeo. Tra le aree naturali spicca il Parco Nazionale noto per essere l’unico parco italiano a estendersi completamente in un ambiente marino di pianura. Inoltre è una “riserva della biosfera” dell’Unesco dal 1997.

Infine lungo il promontorio del Circeo ci sono delle grotte pazzesche (dell’Impiso, Lanzuisi, Azzurra) che permettono di entrare in contatto con la natura. Il mare è cristallino ed è possibile organizzare delle giornate piacevoli in barca. Un gioiello italiano che vale la pena ammirare senza lasciare alcun dettaglio.