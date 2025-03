Se non vedi l’ERRORE in 3 secondi sei messo malissimo: è il TEST che sta arricchendo gli oculisti, solo il 2% lo ha risolto

Questo test sta mettendo in difficoltà tante persone. Se pensi di riuscire nell’impresa fatti avanti e non indugiare!

Spesso capita di voler capire qual è il proprio quoziente intellettivo e per questo motivo si fa ricorso a dei test specifici che si possono trovare anche sul web. Ci sono delle persone che si rivolgono a dei professionisti, ma altre optano sul fai da te.

Ed ecco che con il dispositivo cellulare vanno alla ricerca di questi test e i siti da prendere in considerazione sono tanti. Essi propongono test con sequenze matematiche e immagini. Sul sito tech.everyeye.it, per esempio, ci sono tanti test visivi che possono mettere in difficoltà anche le menti più eccelse.

In questi casi bisogna sfruttare a pieno le proprie abilità cognitive per riuscire nell’impresa, ma non bastano quando di mezzo c’è anche un tempo minimo da rispettare. Infatti la prima regola è mantenere la calma e non pretendere di trovare in un secondo la soluzione.

Il test visivo che sta facendo discutere sicuramente piacerà a coloro che amano il mondo dello sport, soprattutto il basket. Nell’immagine proposta ci sono quattro giocatori. La ragazza con la maglia numero 1 sta per fare canestro e nessuno può impedirglielo perché gli avversari sono stati colti alla sprovvista. Nulla di strano, però non è così.

Un test davvero difficile per tante persone

Eppure c’è qualcosa che non quadra all’interno di questa immagine. Qualcuno si soffermerà senza dubbio sull’abbigliamento dei giocatori, ma capirà troppo tardi che non è la strada giusta da percorrere. Altri, invece, si concentreranno sul contesto e anche in questo caso sarà un buco nell’acqua. Poi c’è chi farà davvero la differenza.

Se ti senti all’altezza di affrontare questo test visivo allora sfida qualche amico e datevi un tempo a disposizione, per esempio 10 secondi. Non te ne pentirai, in quanto dimostrerai il tuo quoziente intellettivo superiore rispetto a quello altrui.

Un errore che non sfugge ai più bravi

Osservando bene l’immagine, noterai che tutto ha una logica se non fosse per la palla utilizzata. Ha una forma sferica in cuoio ed è idonea per disputare gli incontri non di basket, bensì di calcio. È questo l’errore che in pochi riescono subito a individuare. La palla deve essere arancione e divisa in otto spicchi separati da sottili scanalature.

Inoltre la superficie deve essere ruvida, i materiali sono cuoio o gomma e il peso varia in base all’età e al sesso. Se non sei riuscito a trovare subito l’errore non devi demoralizzarti. Devi allenare quotidianamente la tua mente quando hai un minuto di tempo per staccare la spina.