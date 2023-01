Scuola: niente voti sotto al 4 e pubblicate le materie della maturità

Mentre il Ministero dell’Istruzione invia la circolare sulle materie delle seconde prove della maturità 2023, in Alto Adige si discute di togliere i voti sotto al 4.

La proposta che ha rapidamente fatto il giro della rete, accende nuovamente il dibattito su cosa sia educativo per i nostri figli.

Philipp Achammer, assessore provinciale alla scuola in lingua tedesca in Alto Adige propone l’abolizione dei voti estremamente bassi.

“Non hanno alcun valore educativo e pedagogico”, ha spiegato. Le reazioni però non sono state evidentemente quelle che si aspettava da parte dei colleghi. Sì perché pare che abolire i voti più bassi non è una proposta che piace particolarmente.

“Sarebbe solo un cambio normativo – spiega al Corriere dell’Alto Adige Laura Cocciardi, dirigente del liceo delle scienze umane Pascoli -, di fatto si fa già così. Ci sono questioni più importanti da risolvere”.

Maturità 2023, pubblicate le materie delle seconde prove

Potrebbe essere il Ministero dell’Istruzione ad accettare la proposta di Achammer. Intanto però è stata pubblicata la circolare sulla maturità 2023 con le materie di esame per la seconda prova.

Dopo che l’esame inizierà finalmente in presenza per tutti dalla data del 21 giugno 2023, lasciandoci alle spalle le modalità online che abbiamo conosciuto causa Pandemia, sono state pubblicare le materie, vediamo nel dettaglio.

La prima prova, come da tradizione, sarà in italiano con le tracce che saranno uguali per tutti gli indirizzi scolastici.

Per la seconda prova invece, si articolano materie diverse in base agli indirizzi scelti. Per il liceo classico la prova sarà in latino. Matematica per lo scientifico e l’opzione di scienze applicate ad indirizzo sportivo.

Per gli studenti dei licei di lingua e cultura straniera, ovviamente lingua straniera; per il liceo indirizzo scienze umane scelta appunto scienze umane mentre all’opzione economico-sociale ci sarà diritto ed economia.

Al liceo artistico discipline progettuali in base al singolo indirizzo e per i licei musicali ci sarà teoria analisi e composizione.

Le materie degli istituti tecnici e professionali

Passando agli istituti tecnici per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing la disciplina scelta è economia aziendale. Economia aziendale e geo-politica nell’articolazione relazioni internazionali per l’indirizzo marketing e discipline turistiche e aziendali per quello turismo. Per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio ci sarà progettazione, costruzioni e impianti. Per informatica e telecomunicazioni la materia scelta è informatica e telecomunicazioni. Poi progettazione multimediale nell’indirizzo grafica e comunicazione, produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, enologia per viticoltura ed enologia.

Agli studenti dell’alberghiero toccherà affrontare scienza e cultura dell’alimentazione. Seconda prova in diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’indirizzo accoglienza turistica. Per l’indirizzo servizi commerciali gli studenti dovranno affrontare la prova di tecniche professionali dei servizi commerciali mentre per produzioni industriali e artigianali la disciplina scelta è tecniche di produzione e di organizzazione.

