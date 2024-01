Scooter e moto, se noti questo dettaglio vogliono rubartelo: la nuova tecnica dei ladri già ha fatto una ‘strage’

Furti di moto e scooter alle stelle in tutta Italia: la nuova strategia dei malviventi prende alla sprovvista anche le Forze dell’Ordine.

Se il periodo pandemico ha segnato un boom nelle vendite dei monopattini elettrici, fenomeno che si è recentemente mitigato, i rincari sui propellenti hanno spinto sempre più cittadini ad abbandonare l’automobile per dei più maneggevoli scooter e moto, in grado di fendere il traffico urbano in modo veloce ed economico.

Questi mezzi a due ruote, in effetti, garantiscono una mobilità agile, e solitamente vantano consumi di carburante ridotti. Risultano inoltre estremamente facili da parcheggiare, soprattutto nelle aree urbane congestionate.

Moto e scooter assicurano costi di gestione e manutenzione assai inferiori, rispetto alle automobili, e tale eventualità garantisce anche un risparmio a lungo termine per i loro utilizzatori. Ultimo, ma non ultimo, questi mezzi (soprattutto i modelli di ultima generazione) producono basse emissioni, e contribuiscono così a mitigare l’inquinamento ambientale.

Purtroppo, però, essi costituiscono un’attrattiva notevole per i malviventi, e in tutta Italia si stanno moltiplicando i casi di furto, anche nei centri urbani più affollati. La criminalità ha infatti messo a punto un nuovo metodo per sottrarre i veicoli ai legittimi proprietari senza destare sospetti: tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Moto e scooter rubati: ecco la strategia dei ladri

Il portale “Corriere dello Sport” ha sottolineato l’impennata di furti circa i mezzi a due ruote in tutta Italia, casistica che si concentra in particolar modo nella Capitale. Una quantità sempre maggiore di cittadini derubati si reca trafelata nelle stazioni di Polizia e dei Carabinieri, ma le Forze dell’Ordine, per quanto zelanti, raramente riescono a rintracciare i veicoli sottratti.

E il motivo è presto detto. Secondo il “Corriere dello Sport”, i malviventi avrebbero sviluppato un tecnica che aggira anche i dispositivi satellitari e che consente loro di compiere molteplici furti in rapida sequenza. Essi si recherebbero infatti nello spot cittadino prescelto a bordo di un furgone o camion schermato, in grado di contenere numerosi mezzi, parcheggiandolo poi in un luogo strategico. A questo punto, i malfattori camuffano l’autocarro con un telo ricoperto di foglie, in modo da non destare sospetti nei passanti, e il gioco è fatto.

Come prevenire i furti di moto e scooter

Considerando che questa ondata di criminalità 2.0 contempla la rimozione completa dei veicoli rubati, aggirando così i sistemi di bloccaggio e di tracciamento satellitare, si consiglia di sottoscrivere preventivamente un’assicurazione completa, che copra anche l’eventuale furto.

In secondo luogo, è sempre buona norma parcheggiare in zone ben visibili, in modo da concedere poco spazio di manovra ai malintenzionati. Meglio ancora se si lascia il mezzo in prossimità di checkpoint della Polizia Municipale o di fronte a esercizi pubblici soggetti ad un alto tasso di turnover.