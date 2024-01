È considerata la città del vino e si trova a pochi km da Roma: tra poco ci sarà anche una delle festa di Carnevale più attese

Lei è considerata la città del vino per antonomasia. È sita a pochi km da Roma e a stretto giro si festeggerà un super Carnevale.

Ormai ci siamo. Sì, siamo dentro alla festa più colorata e divertente che ci sia. Parliamo ovviamente del mitico Carnevale che manda in estasi sia i grandi sia i piccini. Diciamo pure che gli adulti, dopo averlo fatto ampiamente nel corso delle festività natalizie, ora cercano di far vibrare intensamente nei loro cuori il fanciullino di pascoliana memoria.

Ci si mette in maschera, magari creandosi pure costumi da soli con pochi euro. C’è chi è abilissimo con ago e filo e si crea qualcosa di unico e poi c’è chi si accontenta di ciò che ha e da adito alla fantasia più sfrenata in tale direzione. Molti poi, nonostante la grande crisi economica e i continui rincari, decidono di acquistarlo o di prenderlo a noleggio.

Infine c’è anche chi decide di non fare nulla ma di voler comunque festeggiare lanciando coriandoli e stelle filanti e gustandosi tanti squisiti dolcetti che troviamo in vendita ovunque e che possiamo pure cucinare nelle nostre cucine. Immancabili sono però pure piatti salati, assai gustosi e piccantini, così come i brindisi per gli adulti. E che cosa c’è di meglio per farli di un buon bicchiere di vino?

Lei è la città del vino e fra poco si festeggerà uno strepitoso Carnevale

Qui, nella città per antonomasia di esso, che è sita, udita udite, a pochissimi km dalla Città Eterna non solo potrete gustare dei nettari strepitosi ma anche festeggiare alla grande il Carnevale. Non mancheranno tanti carri e spettacoli veri e propri che si svolgeranno nel centro storico e nelle varie piazze.

Il primo evento previsto è per il 28 gennaio. Qui si partirà con una singolare e storica consegna delle chiavi e poi domenica 4 febbraio ci sarà la sfilata dei gruppi rigorosamente mascherati a partire dalle ore 15. Grande e accattivante novità di quest’anno è la presenza di un concorso volto a premiare il gruppo mascherato più bello in assoluto. Di quale Carnevale stiamo parlando?

La splendida Frascati, sita a pochi km da Roma

Di quello della splendida città di Frascati che merita indubbiamente più di una visita non solo in questo periodo per la verità dal momento che è decisamente ricca di fascino. Inoltre qui si mangia e si beve benissimo. Molte squisitezze si potranno tuttavia gustare anche durante il Carnevale grazie alla presenza di tante bancarelle e numerosi stand gastronomici.

Il calendario degli eventi è assai fitto e oltre a due poco fa citati ce ne sono altri in programma decisamente degni di nota. L’8 grande festa in piazza, soprattutto dedicata ai bambini, mentre la sera del 9 spazio agli adulti. In entrambi i casi saranno presenti dj. Infine, ci sarà anche l’assai ghiotta possibilità di assistere a dei concerti adatti a tutti.