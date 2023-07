Sciopero treni 13 luglio, ministero dimezza l’orario della protesta

(Adnkronos) – Il ministero dei Trasporti dimezza lo sciopero dei treni previsto a partire da domani 13 luglio. Il ministro Matteo Salvini ha notificato infatti ai sindacati l'ordinanza con cui la protesta inizialmente prevista a partire dalle 3 di domani, si fermerà alle 15 dello stesso giorno e non più alle 2 di venerdì 14 luglio. E' quanto si legge in una nota del Mit. "Il ministro ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell’assicurazione, maturata durante il tavolo convocato al dicastero di Porta Pia e di cui Salvini si fa garante, dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione. Non solo. Il Mit ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi". "Ho appena firmato l'ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni indetto dei sindacati per domani e dopodomani perché – spiega Salvini in un video al termine della riunione al Mit con i sindacati – lasciare a piedi 1 milione di italiani e di pendolari, di lavoratori e di lavoratrici un giovedì di luglio con una temperatura fino ai 35 gradi era impensabile. Mi adopererò – assicura il ministro – affinché le aziende incontrino i sindacati per arrivare a dare soddisfazioni ai lavoratori delle ferrovie italiane senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non hanno colpe". —[email protected] (Web Info)

