Sciopero Trasporti. Roma, cinque stazioni metro A chiuse

Cinque stazioni della metro A chiuse a Roma a causa dello sciopero di 24 ore indetto da Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. A mancare è il personale. Si tratta di Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Repubblica, Vittorio Emanuele e Ponte Lungo. Per il resto, prosegue il servizio lungo le linee A, B e C della metropolitana, così come per la ferrovia Termini-Centocelle. Riduzioni di corse per quanto riguarda i bus.

