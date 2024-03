Sciopero dei treni, richiedi il rimborso del biglietto con un click: in pochi istanti ottieni tutti i tuoi soldi

Sciopero dei treni, puoi richiedere il rimborso del tuo biglietto. Ti basta un click. Che cosa devi sapere.

Ora che la primavera, sia come l’agenda che il calendario ben ci dimostrano, come la Santa Pasqua, sono ormai alle porte, avremo voglia di muoverci di più, anche solo per un breve gita fuoriporta. In molti, come si legge sui Social, diventati più che mai una grandissima vetrina per tutti quanti, ne approfitteranno anche per vedere dal vivo alcuni posti e luoghi che potrebbero rappresentare la cornice ideale delle loro vacanze estive.

Magari coglieranno la palla al balzo per prenotare gli alloggi e assaggiare le prelibatezze del posto. Se c’è chi predilige spostarsi a bordo dello propria auto, dividendo le spese con altre persone, mentre in tantissimi, per tragitti non lunghi, optano per il treno che ha sempre il suo incredibile fascino.

Diciamo che ormai ricopre innumerevoli tratte un po’ a tutti gli orari. Inoltre si può anche approfittare giocando di anticipo e di grandi offerte, oltre che dei classici last minute. Fatto sta che a volte il nostro viaggio e la nostra mini vacanza possono essere rovinati da uno sciopero. La prima cosa che pensiamo, come giusto e normale che sia, è che questa non ci voleva.

Sciopero dei treni, tra disagi e rimborsi

In alcuni casi dovremo rivedere i nostri piani e ciò ci procura diversi fastidi. Fatto sta che non bisogna sempre per forza di cose gettare la spugna dal momento che, per quanto concerne Trenitalia sono garantiti servizi minimi di trasporto. Per conoscere le novità al riguardo è necessario consultare tempestivamente il sito ufficiale dell’azienda.

In ogni caso può capitare che fra le opzioni papabili non ci sia la più adatta alle nostre esigenze. Cos’, noi, come molti altri, profondamente affranti, non possiamo fare altro che rinunciare al viaggio, oppure organizzarsi diversamente, optando l’utilizzo dell’ auto o prenotando un volo. Tuttavia bisogna tenere a mente che il nostro biglietto può essere assolutamente rimborsato. Ecco come fare.

Come effettuare la richiesta

Per richiederlo, in seguito alla soppressione sia di un treno nazionale che regionale, bisogna andare sul sito di Trenitalia e compilare l’apposito form. Se parliamo invece di Trenord è necessario fare richiesta sul suo sito entro 48 ore. Se parliamo di Italo, ci si può rivolgere al personale addetto che si trova in stazione oppure chiamare il numero verde apposito.

Tuttavia Italo riconosce, in caso di soppressione in maniera automatica l’indennizzo entro 30 giorni dalla data del tuo agognato viaggio. Tornando a Trenitalia, se si è in possesso di più biglietti facenti parte della stessa opzione di viaggio, tutti quanti verranno rimborsati. Nel caso poi di biglietti di andata e ritorno, anche se la soppressione riguarda solo il viaggio di andata, sarà comunque rimborsato il biglietto di ritorno.