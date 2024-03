Poste Italiane, centinaia di posizione aperte: basta il diploma | Con l’urgenza che c’è ti assumono subito

Poste Italiane, sono aperte ora tantissime posizioni. C’è urgenza. Candidati anche tu.

Vista la terribile situazione che vige tutt’ora nel nostro Paese non c’è affatto da dormire sonni tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. In ogni caso è bene non farsi prendere dalla fretta e dal panico che, come già sappiamo, sono cattivi consiglieri. Tuttavia quest’ultima potrebbe per la verità a sto giro darci una mano visto che, se non ci affrettiamo rischiamo di restare a bocca asciutta.

Difatti Poste Italiane è alla ricerca di un numero elevatissimo di nuovo personale. Le posizioni aperte, udite udite, sono centinaia e c’è pure grande urgenza a livello di assunzioni. Capite dunque bene che con la bruttissima aria che tira in Italia, ci saranno moltissime persone che si candideranno per acciuffare il loro posto.

Ergo, per evitare che poi si raggiunga il numero massimo, bisogna darsi una bella svegliata. Dunque è bene informarsi presso il proprio ufficio di fiducia per sapere se sono in cerca di qualche figura particolare, oltre che fare un salto metaforico sul sito ufficiale dell’azienda per saperne di più sulle possibili assunzioni.

Poste Italiane, centinaia di posizioni aperte

Cominciamo con il dire che per candidarsi e sperare di acciuffare il posto basta come requisito fondamentale possedere un diploma di scuola superiore con un punteggio di almeno 70 su 100. Inoltre non c’è limite di età, ma basta solo essere maggiorenni. Richiesta però è anche una buona salute, dato che principalmente i posti disponibili riguardano un lavoro che si svolge per lo più all’aperto in tutte le stagioni dell’anno e in tutte le situazioni climatiche.

Oltre a ciò, bisogna pure possedere la patente di guida in corso di validità idonea per condurre il motomezzo aziendale, che solitamente è un motorino di cilindrata 125. Tuttavia per la sola provincia di Bolzano c’è un altro requisito da dover rispettare. Si tratta di quello del patentino di bilinguismo. Avete capito di che lavoro si tratta?

Ruoli richiesti, portalettere e operatore di sportello

Si parla del postino. Se veniamo presi ci spettano 1200€ al mese di stipendio. Le selezioni avvengono in due fasi, alle quali possono accedere solo i candidati che hanno inviato il cv online e che sono risultati idonei a una prima preselezione. Per prima cosa dovranno effettuare un test di ragionamento logico online e chi lo supera viene contattato per un colloquio e le prova pratica di guida.

Quest’ultima viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Ovviamente è fondamentale riuscire a superare quest’ultimo step se si vuole ottenere il lavoro. In ogni caso pare che siano richiesti anche operatori di sportello, che dovranno tuttavia affrontare test di altro genere, compreso quello della prova scritta e orale per la lingua inglese.