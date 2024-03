Assegno unico dimezzato, il taglio arriva già a fine mese | Senza questo documento sarà definitivo per tutti

Assegno Unico bello che dimezzato. Preparatevi, arriva a fine mese. Occhio a non avere questo documento.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira ad ora nel nostro Paese, non possiamo certo dormire sonni tranquilli, anche se siamo molto stanchi e talvolta provati. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima. E la cosa preoccupante è che non accenna a diminuire, per lo meno a stretto giro.

E che dire dei rincari? Possiamo assolutamente affermare che sono stati e sono ad ora a dir poco pazzeschi e hanno toccato nel profondo tutti i settori. Quelli che ci stanno più a cuore sono quello alimentare, visto che è necessario per vivere e quello relativo ai consumi. Non per nulla quando riceviamo una bolletta di luce o gas ci si rizzano i capelli in testa.

Il Governo, sia passato che attuale, per cercare di tendere una mano alle persone, specie a quelle maggiormente in difficoltà, ha indetto vari Bonus e Super Bonus, che toccano vari ambiti. Tuttavia il più delle volte per accedervi, è bene farne espressa richiesta, oltre che, come si suol dire, possedere tutte le carte in regola per poterlo fare.

Le numerose scorrettezze che si sono verificate

Recentemente si sono verificate numerose scorrettezze, che hanno fatto provare il classico amaro in bocca ai più. In poche parole si è notato che ci sono stati tantissimi furbetti che, pur di ottenere le varie agevolazioni, non si sono fermati innanzi a nulla. Si sono ingegnati per truffare lo Stato e ora ne pagheranno le conseguenze.

Perderanno il diritto all’ottenimento di Bonus e Super Bonus e dovranno restituire tutti i soldi che hanno ricevuto. Il loro gesto è stato deplorevole, anche perché così hanno tolto in molti casi la possibilità a chi aveva realmente bisogno di ottenere tali aiuti. Ora poi c’è una brutta notizia che farà tremare i cuori. Difatti si sostiene che l’Assegno Unico sarà dimezzato . Il taglio arriverà e fine mese e saranno guai seri se non avrai questo documento.

Un documento che fa la differenza

Parliamo del mitico ISEE che è fondamentale avere a disposizione sempre aggiornato, al fine di poter richiedere Bonus e Super Bonus di vario genere. nel mese vigente scatterà, senza se e senza ma il già nominato taglio dell’Assegno Unico per quelle famiglie che hanno un’ISEE più alto rispetto all’anno precedente.

Molte famiglie hanno lamentato il fatto che, pur avendo un’ISEE effettivamente più alto nel 2023, non hanno riscontrato un aumento di stipendio negli ultimi 2 anni. Se ciò è accaduto è perché nel 2023, preso come riferimento per la nuova attestazione, ha debuttato l’Assegno Unico che è incluso nell’ISEE. Dunque è causa dell’Assegno Unico stesso se non lo si può ricevere ora o lo si vedrà dimezzato.