Sciopero aerei venerdì 29 settembre 2023, confermato stop di 24 ore personale di terra

(Adnkronos) – Voli a rischio con molti aerei che potrebbero restare a terra venerdì 29 settembre 2023 per lo sciopero di 24 ore proclamato dal personale di terra e handling aeroportuale. Le maggiori sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo) hanno infatti confermato la protesta indetta a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a fine 2017. La conferma dello sciopero, il terzo dopo quelli effettuati a giugno e luglio scorsi, è stata decisa dai sindacati dopo la fumata nera nell'incontro di lunedì scorso con la controparte Assohalnders. Nulla di fatto anche nell'incontro di ieri al Mit. Secondo quanto riferiscono i sindacati, il dicastero ha chiesto un rinvio ad altra data dello sciopero ma, in assenza di un accordo sul rinnovo del contratto, lo sciopero di 24 ore è stato confermato. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

