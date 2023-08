Schlein: “Lollobrigida? Governo vive su un altro pianeta”

(Adnkronos) – "Ho visto che c'è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi… Non servono parodie quando c'è un governo così, un governo che vive su un altro pianeta". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità di Bologna fa riferimento alle parole del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La festa, dice Schlein, "è un momento di socialità ma anche per portare avanti le nostre battaglie, per prima quella a difesa della sanità pubblica che il governo Meloni sta tagliando". "Questo governo è campione dello scaricabarile. Lo abbiamo visto sin dall'inizio. Lo abbiamo visto col il taglio del Reddito di cittadinanza, dove si sono riversate queste persone? Sui servizi sociali dei Comuni. E lo stesso sta accadendo con l'accoglienza dei migranti" dice. "Noi chiediamo al governo con urgenza di convocare e ascoltare gli amministratori". "Di questo discuteremo nei prossimi mesi". Elly Schlein risponde così alla festa dell'Unità a Bologna a chi le chiede se Stefano Bonaccini potrebbe essere capolista Pd alle europee nel Nord Est. "Ora siamo impegnati a costruire coalizioni vincenti nei territori perché ci sono tantissime amministrative in concomitanza con le europee. per questo portiamo avanti il dialogo" con le altre opposizioni "senza schema preconfezionati, ma sui temi. Lo abbiamo già fatto col salario minimo, credo si possa fare su tante altri sfide a partire dalla sanità pubblica. Noi mettiamo al centro il progetto e poi vedremo quali saranno i profili adatti a tutte queste sfide". "Sono passati mesi e non è possibile che famiglie e imprese continuino ad aspettare senza sapere quando arriveranno le risorse" dice parlando del maltempo che ha flagellato l'Emilia Romagna. "Siamo al fianco dei sindaci che rischiano di non chiudere i bilanci. Per questo facciamo la festa dell'Unità nazionale a Ravenna. Siamo vicini alle persone colpite e che aspettano ancora risposte dal governo Meloni dopo le passerelle e le interviste". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata