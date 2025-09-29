Prima pagina » Rubriche » Scatta il nuovo Superbonus: se hai una casa di proprietà ti spettano 48.000 € | Basta presentare la CILAS al Comune

Scatta il nuovo Superbonus: se hai una casa di proprietà ti spettano 48.000 € | Basta presentare la CILAS al Comune

29 Settembre 2025 Arianna
Bonus casa

Sono disponibili le agevolazioni fiscali per ristruttura la propria abitazione - Romait.it - foto Canva

Ora è possibile beneficiare di un’agevolazione fiscale senza precedenti: si risparmiano decine di migliaia di euro.

Da tempo il governo si sta muovendo per mettere a disposizione dei cittadini dei contributi di natura economica, mirati a coprire o sostenere le classiche spese domestiche. E uno si questi è rappresentato dall’Ecobonus.

Probabilmente ne avrete già sentito parlare, ma oggi vogliamo introdurvi l’argomento nei minimi dettagli, in modo che anche voi possiamo usufruirne al meglio. Innanzitutto è corretto sottolineare che il suddetto è costituito da due differenti incentivi.

Il primo rappresenta una detrazione fiscale per lavori legati alla riqualificazione energetica di un edificio, mentre il secondo è rivolto all’acquisto di veicoli a basse emissioni. Pochi tuttavia sanno che con alcuni particolari interventi, si possono ricevere decine di migliaia di euro.

La maxi detrazione prevista dall’Ecobonus

Al contrario di ciò che si tende a pensare, è possibile combinare più agevolazioni. Per esempio, chi desidera ha l’opportunità di sfruttare il contributo legato alla riqualificazione energetica insieme al bonus casa.

Il primo prevede una detrazione al 65%, anche se è stato stabilito un tetto massimo di 100 mila euro, mentre il secondo presenta una riduzione dei costi del 50%, con una spesa massima di 96 mila euro. Questo significa che utilizzando entrambe le soluzioni, si ha modo di recuperare fino a 148 mila euro. Un’occasione dunque da cogliere al volo sotto diversi punti di vista.

Salvadanaio soldi
Sono disponibili le agevolazioni fiscali per ristruttura la propria abitazione – Romait.it – foto Canva

Come funziona l’Ecobonus

Partiamo dalla riqualificazione energetica, i cui interventi eseguiti hanno l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica dell’edificio. Tra quelli previsti dall’agevolazione fiscale troviamo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, l’installazione di pannelli solari e il miglioramento termico del complesso.

Per quanto riguarda il Bonus casa, anche in questo caso sono ammessi diversi lavori tra cui il rifacimento di scale e rampe, la recinzione dell’area privata, l’installazione di ascensori, la modifica della facciata, l’apertura di nuove finestre e porte e gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado. Si ricorda che a partire da febbraio 2023 gli sconti in fattura non sono più disponibili per i bonus edilizia, eccezion fatta per i lavori già avviati.

Tags: