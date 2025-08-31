Scatta il bonus nascosto, chi lavora extra porta a casa fino a 3.000 € in più | Il regalo della Meloni per chi ha voglia di impegnarsi
Il nuovo piano proposto dal governo prevede un possibile risparmio di centinaia di euro all’anno: a beneficiarne sono i lavoratori.
Quanti di noi hanno sognato di ritrovarsi con uno stipendio più alto anche se si continua a svolgere lo stesso impiego? Ovviamente sono escluse le eventuali promozioni da questo scenario, le quali, come sappiamo, tendono a far lievitare la busta paga.
Con i recenti rincari di beni e servizi, il desiderio di guadagnare di più è diventato quello di milioni di italiani. Ma ora c’è la possibilità che il suddetto diventi realtà, almeno in parte. Infatti, con la Manovra 2026 potrebbero arrivare delle novità nell’ambito salariale.
Anche se per ora non ci sono state conferme né tanto meno norme approvate, se ne stanno discutendo due. La prima riguarda l’erogazione di incentivi per procedere in maniera più celere al rinnovo dei contratti collettivi. La seconda invece riguarda l’introduzione di una flat tax per i dipendenti. Ma scopriamo nel dettaglio in quali occasioni quest’ultima si applicherebbe.
Flat tax per i lavoratori: tutto ciò che c’è sa sapere
Nei prossimi anni alcune categorie di lavoratori potranno beneficare di una flat tax. Stiamo parlando di coloro che si apprestano a fare gli straordinari, a lavorare durante le festività oppure sono impegnati a fare i turni notturni.
Questo sistema darebbe modo a milioni di cittadini di ottenere uno stipendio più alto. La flax tax infatti è basato su un’aliquota fissa, e in questo caso specifico consentirebbe di sborsare imposte ridotte per ogni singola circostanza sopracitata.
Il piano del governo: flat tax o no flat tax?
La flat tax pensata dal governo è paragonabile a quella relativa ai premi di produttività, che attualmente si assesta al 5%. Questo significa che per gli straordinari si pagherebbe un’aliquota minore, così come per il lavoro festivo o notturno.
Tuttavia, non sono ancora stati resi noti i dettagli della proposta, inclusi quelli legati al valore dell’aliquota. A prescindere da ciò, saranno introdotti probabilmente dei paletti, soprattutto sull’importo massimo su cui applicare la tassazione ridotta, oltre da un limite reddituale per i lavoratori che potranno usufruire di quest’ultima.