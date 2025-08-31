Roma nel degrado, trovati 500 chili di cibo scaduto nei supermercati | Clienti ignari lo compravano qui ogni giorno

La scoperta da parte delle forze dell’ordine allarma i cittadini della Capitale: molti potrebbero aver consumato alimenti scaduti.

Può succedere di recarsi al supermercato e acquistare un prodotto che poi si scopre aver superato la data di scadenza. Tale circostanza, tuttavia, è alquanto rara, anche perché ingerire cibo scaduto potrebbe causare spiacevoli problemi di salute.

Si potrebbe per esempio andare incontro a un’intossicazione alimentare, manifestando sintomi quali febbre, brividi, diarrea e nausea. Oppure si rischia di contrarre delle infezioni o delle irritazioni a livello gastrointestinale, dovute alla presenza di batteri o parassiti.

Per tutte queste ragioni la notizia di poche ore fa ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. La vicenda è avvenuta nella Capitale, dove sono stati ritirati decine di kg di cibo scaduto. Si tratta di un maxi sequestro che ha potenzialmente evitato danni alla salute per numerosi cittadini.

Alimenti sequestrati: l’intervento della polizia salva la vita a migliaia di romani

Le forze dell’ordine e in particolar modo i NAS (reparto specializzato dei Carabinieri) sono soliti eseguire su tutto il territorio nazionale dei controlli regolari presso negozi e imprese di varia natura per accertarne la regolarità, non solo da un punto di vista legale ma anche sanitario. In tal modo ci si accerta della loro sicurezza, soprattutto da un punto di vista alimentare.

A volte queste visite possono rivelarsi a dir poco scioccanti, come quella effettuata recentemente presso un minimarket situato nella periferia est della Capitale. La polizia locale infatti ha dovuto procedere al sequestro di 70 kg di prodotti scaduti.

Una multa salata

Durante delle ispezioni effettuate nell’area di Torre Maura, le Polizia si è trovata di fronte una situazione allarmante, potenzialmente dannosa per i cittadini. In uno degli esercizi sono state rinvenute delle gravi irregolarità, tra cui la presenza di moltissimi articoli scaduti, anche da diversi mesi.

Perciò si proceduto al ritiro della merce in questione. Ma non è finita perché in questo caso, al titolare del negozio, un trentenne di origini bengalesi, è stata recapitata anche una sanzione alquanto salata, pari a 4 mila euro. Una somma notevole, che però potrebbe incentivare il gestore a evitare di ritrovarsi in futuro nella medesima situazione.