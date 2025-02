Sapienza nella top 100 mondiale: l’università romana scala 42 posizioni nel 2025

Roma celebra un nuovo successo accademico: l’Università Sapienza si posiziona al 90° posto nel World Reputation Ranking 2025 pubblicato dal prestigioso Times Higher Education (THE). Un balzo in avanti straordinario di 42 posizioni rispetto al 2024, quando l’ateneo capitolino si attestava alla 132ª posizione. Un risultato che conferma e rafforza la reputazione internazionale dell’università più grande d’Europa.

Sapienza si afferma inoltre come prima università italiana nella classifica globale, superando l’Università di Bologna (92° posto) e il Politecnico di Milano, che si colloca nella fascia 101-150.

Come viene stilata la classifica delle migliori università globali?

Il World Reputation Ranking di Times Higher Education è una delle classifiche più autorevoli nel panorama accademico internazionale. Basata su un ampio sondaggio tra accademici di tutto il mondo, valuta la reputazione degli atenei in due aree chiave:

Ricerca accademica

Qualità dell’insegnamento

Ai docenti e ricercatori coinvolti viene chiesto di indicare fino a 15 istituzioni che ritengono eccellenti in ciascun ambito e di stilare una classifica tra 5 università sulla base della loro esperienza professionale.

Per l’edizione 2025, il sondaggio ha raccolto oltre 55.000 risposte da esperti di tutto il mondo, generando una classifica delle 300 migliori università globali.

Le migliori università del mondo: Harvard ancora in vetta, Oxford e MIT sul podio

Se la Sapienza festeggia il proprio ingresso tra le prime 100 università del mondo, la competizione ai vertici resta dominata dagli atenei anglosassoni. Harvard University si conferma regina assoluta della classifica, mantenendo il primato per il 14° anno consecutivo.

Sul podio seguono:

2° posto – Massachusetts Institute of Technology (MIT)

3° posto – Università di Oxford

Oxford, oltre a mantenere il proprio prestigio globale, detiene un record particolare: è stata per nove anni consecutivi l’università migliore del mondo secondo la classifica generale THE World University Rankings.

La top 10 include anche:

4° posto – Stanford University (a pari merito con Cambridge)

7° posto – Princeton University

8° posto – Università di Tsinghua (Cina)

9° posto – Yale University

10° posto – Università di Tokyo (Giappone)

Le università italiane nel contesto internazionale: un miglioramento costante

Il risultato ottenuto dalla Sapienza e dalle altre università italiane è un segnale positivo per il sistema accademico del Paese, spesso penalizzato nei ranking globali dalla scarsa internazionalizzazione e dai minori investimenti rispetto ai grandi poli anglosassoni e asiatici.

Tuttavia, gli atenei italiani stanno scalando posizioni, puntando sulla qualità della ricerca, su una maggiore apertura internazionale e su collaborazioni con istituzioni di prestigio. La Sapienza, Bologna e il Politecnico di Milano rappresentano le punte di diamante del panorama universitario italiano, ma la crescita complessiva del settore potrebbe portare nei prossimi anni a un consolidamento della loro posizione tra le migliori università del mondo.

Un traguardo prestigioso per la Sapienza e per l’Italia

L’ingresso della Sapienza tra le prime 100 università del mondo nel World Reputation Ranking 2025 è un riconoscimento di grande prestigio per l’Ateneo e per l’intero sistema accademico italiano. Il balzo di 42 posizioni in un solo anno dimostra che la strada intrapresa – basata su innovazione, ricerca di qualità e didattica d’eccellenza – è quella giusta.