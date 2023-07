Santanché indagata con la sorella e il compagno

(Adnkronos) – Insieme al ministro del Turismo Daniela Santanchè, iscritta nel registro degli indagati per falso in bilancio e bancarotta dallo scorso 5 giugno, risultano indagate altre cinque persone che hanno avuto ruoli societari in Visibilia Editore tra il 2016 e il 2020: la sorella Fiorella, il compagno della senatrice di Fratelli d'Italia Dimitri Kuntz, gli ex consiglieri di amministrazione Massimo Cipriani e Davide Mantegazza e l'ex sindaco Massimo Gabelli. Tutti potrebbero essere destinatari, a breve, della richiesta di proroga delle indagini che la procura di Milano – i titolari del fascicolo sono i pm Laura Pedio e Maria Giuseppina Gravina (dopo che Roberto Fontana è stato eletto al Csm) – ha inoltrato al gip già dalla fine dello scorso marzo. "Ribadisco che fino ad oggi, alle ore 15, non ho ricevuto un avviso di garanzia'", ha detto il ministro del Turismo, incalzata dai giornalisti, lasciando il convegno dell'Anci "Missione Italia 2021-2016" dove è intervenuta. —[email protected] (Web Info)

