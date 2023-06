Santanchè, Giorgia Meloni: “Chiarirà la sua posizione in Aula”

(Adnkronos) – Dopo le polemiche seguite all'ultima inchiesta di Report sulle aziende della ministra Daniela Santanchè, l'ok del governo all'odg del Partito democratico che cita il caso della società Visibilia "non va interpretato, secondo me, politicamente sul tema della Santanchè, che sarà in aula mercoledì e quello è il giorno in cui chiarirà la sua posizione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando all'Europa Building di Bruxelles per i lavori del Consiglio europeo, riferendosi al via libera del governo e della maggioranza arrivato ieri alla Camera all'ordine del giorno presentato dal Pd su Visibilia e cassa integrazione per i dipendenti, chiedendo di sanzionare la società. "Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte, hanno fatto bene, sono d'accordo. Verrò qui mercoledì, non avrò problemi", il commento di ieri della ministra del Turismo, che sarà in Aula al Senato mercoledì 5 luglio alle 15 per una informativa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

