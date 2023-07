Santanchè: “Frecciarossa Roma-Pompei è iniziativa straordinaria”

(Adnkronos) – "Il nuovo collegamento diretto con l’Alta Velocità tra Roma-Pompei è un ulteriore tassello della strategia che sta portando avanti il Governo Meloni per valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico-culturale e renderlo ancor più fruibile. Il Ministero del Turismo ha sposato e sostenuto fin da subito questa iniziativa, fortemente voluta dal Ministro della Cultura Sangiuliano e da Ferrovie dello Stato, che permetterà di far viaggiare ancor più velocemente il turismo culturale, settore che sta crescendo e che noi dobbiamo continuare a sostenere". È quanto dichiara la ministra del Turismo, Daniela Santanchè in riferimento al Frecciarossa Roma-Pompei. "l Parco archeologico di Pompei è uno dei siti più visitati al mondo e ha registrato nel 2022 tre milioni di visitatori. Stiamo lavorando per aumentare questi numeri e offrire servizi sempre migliori: mettere a disposizione dei turisti il treno di punta dell’Alta Velocità italiana va esattamente in questa direzione. Coniugare tradizione e innovazione è la strada che vogliamo percorrere" sostiene Santanchè. —[email protected] (Web Info)

