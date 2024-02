Sanremo 2024, prima serata: la sala stampa “preferisce” le donne

Tre donne nella Top Five della classifica al termine della prima serata del Festival. E’ un Sanremo che parla al femminile

Grande successo per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il primo dei cinque appuntamenti della kermesse ha fatto registrare numeri straordinari, che attestano ancora una volta, in barba alle numerose polemiche, l’indiscusso appeal della manifestazione da parte di uomini e donne.

Gli ascolti

Un vero e proprio trionfo da parte di tutta la squadra, capitanata dal direttore artistico Amadeus, che ha fatto registrare dati incontrovertibili dal punto di vista dell’indice di ascolto. Nella serata di ieri infatti, la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha tenuto incollati davanti alla tv circa 10.561.000 spettatori, l’equivalente 65.1% di share.

Dati piuttosto eloquenti, registrati già nella prima parte, quella dell’anteprima, che tra le 20:44 e le 21:19 ha ottenuto l’attenzione da parte di 12.967.000 spettatori, il 51.11% di share. Il risultato fa registrare la percentuale di share più alta dal 1995.

In quell’occasione il Festival condotto da Pippo Baudo esordì con il 65.15% di share. Il valore più alto di ieri sera è stato raggiunto in occasione dell’emozionante partecipazione di Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso ad agosto a Napoli. Durante il suo discorso, alle 22.09, sintonizzati su Rai1 ci sono 16 milioni 786mila persone. Un risultato più che ragguardevole dunque, con risultati decisamente più alti rispetto alle precedenti prime serate.

La seconda serata

Questa sera intanto, in occasione della seconda serata del Festival, la co-conduttrice sarà Giorgia. La cantante quest’anno coglie l’occasione per festeggiare sul palco del Teatro Ariston i 30 anni di E poi. “Sento responsabilità” ha detto in conferenza la cantante “Non importa quante volte torni all’Ariston, ha sempre una magia”.

Il programma di oggi intanto prevede l’esibizione di 15 cantanti dei 30 in gara, presentati dai restanti 15 che non canteranno. Ospiti di questa sera, il pianista Giovanni Allevi, il cantante e attore Leo Gassmann, il cast di Mare Fuori 4 e John Travolta.



Questo l’ordine dei cantanti in gara tra qualche ora:



Fred De Palma – presentato da Ghali

Renga e Nek – presentati da La Sad

Alfa – presentato da Mr. Rain

Dargen D’Amico – presentato da Diodato

Il Volo – presentati da Rose Villain

Gazzelle – presentato da bnkr44

Emma – presentata dai Santi Francesi

Mahmood – presentato da Alessandra Amoroso

BigMama – presentata da Il Tre

The Kolors – presentati da Angelina Mango

Geolier – presentato da Fiorella Mannooia

Loredana Bertè – presentata da sangiovanni

Annalisa – presentata da Maninni

Irama – presentato dai Ricchi e Poveri

Clara – presentata dai Negramaro.

La sala stampa preferisce le donne

Al termine della serata di ieri è stata diramata la top five dei prime cinque artisti che hanno composto la parziale classifica dei trenta cantanti in gara. Dopo le votazioni della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, le prime cinque posizioni della classifica provvisoria di questo Sanremo 2024 hanno visto posizionarsi:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta gold

Dati che iniziano non solo a confermare quanto già avvertito durante i preascolti dei giornalisti nei giorni precedenti. Ma che simboleggiano evidentemente una predilezione nei confronti delle quote rosa presenti nel cast degli artisti in gara.

Nello specifico, inoltre, 4 dei 5 brani più graditi in questa seppur provvisoria classifica, sono caratterizzati da un ritmo sostenuto e decisamente ballabile, col piglio del tormentone, che non si discosta dalle ultime tendenze radiofoniche degli ultimi tempi.

Soltanto Diodato, infatti, in questo particolare raggruppamento ha portato in gara una ballata classica, contraddistinta da una melodia che strizza l’occhio alla vecchia scuola della canzone italiana, molto apprezzata anche all’estero.

Angelina Mango a Sanremo 2024

Non ci resta che attendere la serata di questa sera e le successive per effettuare un bilancio definitivo di quest’edizione.