Sanremo 2024, Amadeus ufficializza i nomi degli artisti in gara

Un cast stellare e pieno di novità per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana. Il Direttore Artistico Amadeus ha annunciato al Tg1 la lista dei Big in gara, a cui si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani, e ha svelato anche la scenografia del Teatro Ariston per la 74ma edizione, realizzata ancora una volta da Gaetano e Chiara Castelli.

“Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico – commenta Amadeus.

La scelta è sempre difficile, ma , mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara! Viva Sanremo”. Rispetto allo scorso anno viene quindi ampliato il numero degli Artisti in gara che sale da 22 a 27, un record per Sanremo.

In totale, compresi i 3 vincitori di Sanremo Giovani, saranno quindi 30 i Big che si esibiranno nella kermesse all’Ariston a partire dal 6 febbraio 2024. La modifica è stata coerentemente recepita nel Regolamento.

Questa la lista degli Artisti in gara: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni e Ricchi e Poveri. A questi 27 si aggiungeranno i 3 vincitori di Sanremo Giovani, che saranno decretati il 19 dicembre in prima serata su Rai1. (Com/Red/Dire)