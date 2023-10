Sanità, Meloni: “Sostenibilità Ssn è priorità, miope focalizzarsi sui tagli”

(Adnkronos) – "Il governo sta lavorando per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini: su questo siamo aperti e pronti a qualsiasi tavolo di confronto per studiare quali siano, nella condizione a cui siamo chiamati ad operare, le modalità per raggiungere questo obiettivo. Io credo che l'obiettivo principale sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, consapevoli che ci muoviamo in contesto molto complesso che è caratterizzato da elementi che rendono la materia sempre più difficile da affrontare". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Torino per il Festival delle Regioni. Quella della sanità "è una situazione complessa che bisogna gestire con attenzione e capacità di coesione. Parto dal presupposto che una sanità efficiente e efficace è l'obiettivo di tutti" ma "sarebbe miope perseguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione sull'aumento o meno delle risorse. Dobbiamo avere un approccio diverso, più profondo, provare a concentrarci tutti, con coraggio, lealtà e verità – invita la premier – su come le risorse vengono spese. Perché non basta necessariamente spendere di più se poi quelle risorse venissero utilizzate in modo inefficiente. E' allora io credo che la sfida, da affrontare insieme, sia questa. Sono pronta a fare insieme questo lavoro e certa che avremo al nostro fianco regioni e province autonome". "A Palazzo Chigi c'è una sala dove sono esposti i ritratti di tutti i presidenti del Consiglio. Il primo è quello di Cavour, poi c'è l'ultimo… Quando passo davanti a quella carrellata di storia, sento addosso il peso della responsabilità che si porta sulle spalle nel guidare una nazione come l'Italia, nel guidare una nazione come la nostra. Bisogna ricordarsi che si è eredi di una storia straordinaria, esserne all'altezza è difficilissimo, non consente leggerezza, superficialità, né personalismi", dice la presidente del Consiglio, intervenendo al Festival delle Regioni. "Non siamo più nel Risorgimento, ma penso che lo spirito e il coraggio di quei giovani ribelli che hanno fatto l'Italia possano essere il carburante più performante che possiamo mettere nella nostra macchina. E che quei sentimenti, nonostante i nostri limiti, possano essere quel che ci muove e che tutti ricordiamo che facciamo parte di una grande comunità e che si vince e si perde tutti insieme", afferma ancora Meloni invitando le Regioni ad affrontare "uniti le sfide che abbiamo davanti". Parlando del Pnrr, la premier dice che "dobbiamo riuscire a spendere al meglio tutte le risorse" messe a disposizione dall'Europa, "perché non ne abbiamo molte e ci sono moltissime cose da fare ed è importante che, per questo obiettivo, lavoriamo tutti insieme", "importante è non disperdere queste risorse" finalizzate a "rendere l'Italia più competitiva". Sul Pnrr "dobbiamo correre, correre, correre. Correre tutti insieme e capire che la capacità di ciascuno di fare la sua parte" può fare la differenza "per quello che il Pnrr riuscirà davvero a produrre in termini di ammodernamento della nostra nazione". Quanto alla riforma dell'autonomia regionale differenziata "proseguirà senza stop: il governo ha fatto molto di più di quanto era stato fatto" in precedenza, rivendica la presidente del Consiglio. "Penso che l'autonomia, a differenza di quanto si dice, sia l'occasione per costruire un'Italia più unita, coesa, forte, capace di viaggiare alla stessa velocità e a garantire lo stesso livello di servizi. Vogliamo attuare il principio della sussidiarietà stabilito in Costituzione garantendo la coesione" del Paese, assicura. "Penso – aggiunge – che la leale collaborazione tra i diversi livelli pubblici sia un presupposto irrinunciabile per dare risposte concrete ai cittadini" e che "la collaborazione tra governo e Regioni non possa limitarsi solo alla acritica assegnazione delle risorse. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

