Sampdoria, verso accordo cessione e ok aumento capitale

(Adnkronos) – Si sarebbe sbloccata la trattativa tra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per la cessione della Sampdoria. Il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l'aumento di capitale con l'assenso di Massimo Ferrero. Sarebbe quindi pronta una bozza di accordo. Nonostante sembra non ci siano i tempi tecnici per adempiere al pagamento degli stipendi in scadenza questa sera entro le 23.59 per calciatori e staff tecnico per il primo trimestre, il club eviterebbe il fallimento e potrebbe ripartire dalla Serie B anche se con una penalizzazione nel prossimo campionato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

