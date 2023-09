Salvini: “Convinto che governo durerà 10 anni”. E apre al nucleare

(Adnkronos) – "L'impegno è che questo sia un governo di legislatura e che se ben avremo lavorato è che ci siano anche i 5 anni successivi. Nell'arco di 10 anni sono convinto che la prima produzione di energia da nucleare sarà questo governo, con questa attuale formazione, che potrà inaugurarla". Lo ha detto ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il suo intervento al Forum Ambrosetti. "Bisogna evitare questa distonia con obiettivi green sempre più ambiziosi e vincoli di bilancio sempre più stringenti. Delle due l'una", ha poi aggiunto, continuando: "Se devo essere ambiziosamente ma anche equilibratamente green – ha spiegato Salvini – non posso mettere dei vincoli di bilancio sulla spesa pubblica, a meno di non offrire alla Cina chiavi in mano il futuro del nostro Paese e non è il futuro che ho in testa per il nostro Paese". "Se l'Europa ci chiede obiettivi green ambiziosi sulla casa, sull'auto, non può imporre dei vincoli di bilancio che permettono ad altri di entrare in casa nostra", ha detto il vicepremier. Poi le parole sulla tragedia alla stazione di Brandizzo: "Non è possibile morire di notte sul lavoro per errore umano o mancanza di comunicazione. Io non ho pace, stiamo lavorando per l’alta velocità per unire il Paese, e l’accertamento delle responsabilità non riporta in vita cinque operai però dobbiamo essere sempre più presenti sulla formazione continua, sulla sicurezza, sul lavoro e sui cantieri". "Questi 220 miliardi" del Pnrr "devono essere spesi con la stessa tranquillità con cui ricostruimmo il ponte Morandi a Genova – ha evidenziato Salvini -. Quello di cui sto parlando è frutto anche nel lavoro di chi mi ha preceduto, vedo Conte qui in sala. Io non sarò un ministro contento se a fine mandato avrò aperto cantieri e ultimato centinaia di opere ma" si verifica "anche un solo incidente sul lavoro, è di troppo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

