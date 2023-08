Saclà, morto il presidente Lorenzo Ercole: aveva 84 anni

(Adnkronos) – Si è spento ad Asti a 84 anni il Cavaliere del Lavoro Lorenzo Ercole, presidente di Saclà. Ad annunciarlo una nota della società in cui si sottolinea "oltre all'imprenditore illuminato, amato da tutti i suoi dipendenti, vogliamo ricordare l'uomo dalla grande generosità. In oltre 60 anni di lavoro, Lorenzo Ercole ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo di Saclà in Italia e all'estero, riuscendo a rendere l'azienda una realtà leader nel mondo delle conserve, uno fra i più noti marchi del 'made in Italy'. Il suo coraggio imprenditoriale, la sua visione ed il legame con le persone sono stati i valori fondamentali della Saclà". Lorenzo Ercole lascia la figlia Chiara e la moglie Fernanda. Entrato nel 1958, a 19 anni, nell'azienda fondata dal padre Secondo, nel 1981 ne diventa ad e nel 1995 viene nominato anche presidente di Saclà. Nel 2013 in qualità di presidente lascia la carica di amministratore delegato alla figlia Chiara. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 1997 dal presidente Oscar Luigi Scalfaro, il 22 ottobre del 2022 è stato ricevuto dal presidente Sergio Mattarella per il 25° anno di appartenenza all’Ordine dei Cavalieri del Lavoro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

