Russia, Tricarico: “Incontro Kim-Putin coreografia, aiuti militari non significativi”

(Adnkronos) – "L'incontro e l'aiuto del leader nord coreano a Putin è in larga parte coreografia, una componente succulenta cui Kim Jong-un non sa rinunciare e che nel caso in questione non è semplice contorno ma la parte principale". Così all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico ex Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. "Infatti – evidenzia Tricarico- l'armamento coreano non sarà significativo ai fini degli equilibri militari ma accentuerà ulteriormente la barbarie e la crudeltà con cui Putin sta interpretando questa guerra. Si tratterà infatti con molta probabilità di proiettili di artiglieria, compatibili con i sistemi russi di cui Kim dovrebbe avere significativa disponibilità e che dovrebbero rappresentare il grosso delle forniture". "D'altro canto è noto che la Corea del Nord non disponga di tecnologie avanzate nel settore della Difesa e per questo vi è da attendersi una intensificazione dei bombardamenti indiscriminati su ogni tipo di obiettivo ucraino ed ulteriori consistenti stragi di civili", conclude Tricarico. —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata