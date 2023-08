Russia, precipitato aereo Prigozhin: capo Wagner era a bordo

(Adnkronos) – L'aereo su cui viaggiava Evgheny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari della Wagner, è precipitato in Russia. Lo riferisce l'agenzia Tass, aggiungendo che nello schianto sono morte 10 persone. L'aereo è caduto nella regione di Tver mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo. Secondo informazioni diffuse da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, nella regione era in azione la contraerea russa.

Il jet sarebbe stato abbattuto proprio dalla contraerea dell'esercito russo secondo quando afferma il canale Telegram affiliato a Wagner Grey Zone, vicino alla compagnia di Prigozhin: vengono condivise immagini dello schianto e si punta il dito contro il ministero della Difesa russo.

Prigozhin, protagonista della rivolta che a fine giugno si è fermata a 200 km da Mosca e dal Cremlino, negli ultimi mesi ha attaccato frontalmente il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Dopo la ribellione abortita, Prigozhin ha avuto un lungo incontro con il presidente Vladimir Putin in un appuntamento a cui hanno partecipato altre persone. La Wagner negli ultimi 2 mesi ha spostato parzialmente le proprie operazioni in Bielorussia ed è tornata a concentrarsi sull'Africa, da dove Prigozhin avrebbe inviato alcuni giorni fa l'ultimo intervento video.

