Russia, generale Surovikin ricompare dopo morte Prigozhin

(Adnkronos) – E' ricomparso all'improvviso il generale russo Sergei Surovikin, simpatizzante di Evgheny Prigozhin, e rimosso dal suo incarico di comandante delle forze aerospaziali dopo il fallito golpe di Wagner di giugno. Surovikin è stato definito un membro 'occulto' della milizia guidata da Prigozhin. Ora, dopo la morte del capo della compagna di mercenari in un incidente aereo, ecco la novità. Dopo 2 mesi di 'latitanza', il generale è stato avvistato. In borghese, jeans, cappellino e occhiali neri, insieme alla moglie, in ciabatte. La loro immagine è stata pubblicata dal sito di notizie Ostorozhno Media, secondo cui lo scatto è stato fatto oggi a Mosca. L'ultima comparsa pubblica del generale Armageddon era precedente alla rivolta di Prigozhin. Dopo il 'quasi golpe' dei mercenari, sulla sorte di Surovikin erano circolate voci di ogni tipo: dalla morte all'arresto, dall'esilio alla tortura. —internazionale/[email protected] (Web Info)

