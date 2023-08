Russia, esplode stazione servizio in Daghestan: almeno 30 morti

(Adnkronos) – Il bilancio delle vittime dopo l'esplosione in una stazione di servizio a Makhachkala in Daghestan è salito a 30 persone. Lo riferisce all'agenzia di stampa russa 'Tass' il ministero delle emergenze russe. "Durante i soccorsi sono stati trovati i corpi di altre tre vittime. Al momento, a seguito di un incendio in una stazione di servizio a Makhachkala, 105 persone sono rimaste ferite, 30 delle quali sono morte", afferma il ministero. Un aereo Il-76 del ministero delle situazioni di emergenza è arrivato alla stazione di servizio per l'evacuazione sanitaria delle vittime dell'esplosione. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata