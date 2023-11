Romina Power, dopo decenni svela un ‘difetto’ di Ylenia: “aveva una leggera…” | Per lei però era sempre bella

Romina Power, a distanza di molti anni dalla scomparsa di Ylenia da questo mondo, rivela un difetto della sua creatura. Nonostante ciò lei era sempre bellissima.

Non ha chiuso occhio per tanto tempo e non si è mai arresa. Ha sempre pensato che la sua bambina, perché anche se una donna è all’anagrafe adulta per la propria mamma sempre tale sarà, fosse viva. Forse lo sperava nel profondo del suo cuore e ancora di più della sua anima. Sperava che si fosse nascosta da qualche parte in giro per il mondo.

Sognava ad occhi aperti il giorno che l’avrebbe rivista ma così non è stato. Albano, suo ormai celebre ex marito, sebbene con una dolore fortissimo, alla fine si era arreso: la sua figlia primogenita non c’era più. Lei no, lei non riusciva a pensarlo. Secondo molti è stato anche questo modo di pensare e di vivere il lutto che li ha allontanati come coppia.

Anni dopo il cantante di Cellino San Marco ha svelato che in realtà ciò che l’ha indotto a chiudere con la Power sia stata la sua dipendenza dalla mariajuana. Oggi sono in buoni rapporti. Si vogliono un gran bene come se fossero fratello e sorella. Cantano insieme e sono impegnati sovente in tour a livello mondiale.

Romina Power, svela un difetto della figlia Ylenia

Oltre a Ylenia, che da giovane ha lavorato parecchio anche in TV, affiancando pure un mostro sacro come Mike Bongiorno, hanno avuto altri tre figli quali Yari, Cristel e Romina Junior. Se la seconda li ha già resi nonni più volte ora tocca alla piccola della famiglia a diventare mamma per la prima volta. Il padre del nascituro è il regista televisivo Stefano Rastelli.

Di certo sia Albano che Romina sono al settimo cielo per la notizia e non vedranno l’ora di tenere il loro nipotino tra le braccia e di coccolarlo. E ora che manca poco alla sua messa al mondo, visto che nascerà a gennaio, subito dopo le festività natalizie, il pensiero dell’artista americana va alla figlia che non c’è più. E nel farlo ha svelato un suo difetto. ” Aveva una leggera…”

“Aveva una leggera”, la sua rivelazione

” Ylenia aveva una leggera miopia”, ha spifferato la Power che poi ha tosto aggiunto con infinita dolcezza: ” Era bella anche con gli occhiali“. E nel fare questa confessione ha voluto condividere con i suoi numerosi followers sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram uno scatto dove la ragazza indossava un paio di occhiali da vista.

Tantissimi i like ottenuti così come commenti più che lusinghieri per la bellezza della ragazza. Alcuni utenti poi hanno deciso di spendere belle parole non solo per la compianta Ylenia ma anche per la sua mamma e per l’intera famiglia Carrisi. E di certo tutto ciò avrà reso molto felice Romina che in questi giorni sui Social sta regalando tante foto della sua adorata figlia che le manca sempre tantissimo.