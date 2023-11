Grande Fratello, sanguinamento improvviso: preoccupazione per il concorrente | “Diranno che l’ho picchiato”

Dopo la diretta del Grande Fratello è successo qualcosa nel cuore della notte tra due concorrenti. Sono stati beccati da una compagna d’avventura in un momento per niente ambiguo

L’attuale edizione del Grande Fratello sta regalando tanti colpi di scena inaspettati al pubblico che segue con interesse le dinamiche che si creano tra i concorrenti davanti alle telecamere.

Sicuramente uno dei protagonisti assoluti è Massimiliano Varrese, il quale fino a poco tempo fa palesava il suo interesse per Heidi Baci. Lei prima dichiarava di non tollerare il suo corteggiamento serrato e poi ha cambiato atteggiamento facendo sperare in un qualcosa sia l’attore che i telespettatori.

Purtroppo ha deciso di abbandonare dopo il confronto con il padre e non ne ha voluto più sapere di Massimiliano. Beatrice Luzzi gli è stata accanto, quindi le tensioni tra loro sono ormai un lontano ricordo.

Anche l’attrice di Centovetrine sa come avere gli occhi puntati addosso. Non va d’accordo con alcune donne della casa, le quali non smettono mai di punzecchiarla o parlare alle sue spalle. Proprio per questo motivo tende ad essere la preferita degli italiani. Senza dubbio ha contribuito anche la sua frequentazione con Giuseppe Garibaldi fatta di alti e bassi. Che siano stati loro beccati di notte da una delle concorrenti? Andiamo subito a scoprirlo.

Evento inaspettato nella Casa del Grande Fratello

Nella puntata di giovedì 9 novembre 2023 sono stati proposti dei video da Alfonso Signorini per riportare una novità che ha lasciato tutti di stucco. In poche parole Beatrice aveva deciso di allontanare Giuseppe dopo che quest’ultimo aveva fatto capire di avere un interesse per Samira Lui.

Lui ha sparlato di lei con gli altri menzionando perfino i figli, dei quali alla madre non importerebbe nulla secondo il suo parere. L’attrice ha deciso di ignorarlo, nonostante i suoi riavvicinamenti. Poi sembra che qualcosa sia cambiato, dato che si è parlato di una riappacificazione. In seguito qualcuno ha riferito che sia esplosa la passione.

“Diranno che l’ho picchiato”

Dopo la diretta i due si sono ritrovati a ballare per un lento e poi sono andati in un’altra stanza dove si sono nascosti sotto le coperte. Sembra che si siano dati un bacio, ma il momento romantico sarebbe venuto meno per via di un sanguinamento improvviso dal naso.

“Adesso sei in confessionale tutto macchiato, diranno le peggio cose, che l’ho picchiato”, ecco cosa ha detto Beatrice a Paolo Masella e Letizia Pretis. La ragazza poi parlando con Massimiliano ha riferito che ha beccato i due completamente nudi sotto la coperta. Il conduttore tornerà sull’argomento? Per scoprirlo non ci resta che attendere.