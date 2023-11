Maria De Filippi, notizia più bella non poteva arrivare: il suo cuore impazza di gioia per lui

Maria De Filippi, la lieta novella che le scalda il cuore. Lei è letteralmente pazza di gioia per lui.

Se parliamo della vedova Costanzo stiamo indubbiamente nominando un’immensa professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. O ancora una delle conduttrici più amate di sempre dagli italiani di ogni età. E potremo pure aggiungere che da diversi anni a questa parte che sia lei la Regina indiscussa delle Reti Mediaset.

Non per nulla la vediamo su Canale 5 praticamente ogni giorno. Nei primi pomeriggi, dal lunedì al venerdì, ci fa compagnia con suo storico dating show che ci regala sempre momenti molto emozionanti così come altri decisamente divertenti. Ovviamente stiamo parlando di Uomini e Donne che mai come quest’anno vede come grande protagonista il mitico Trono Over.

Il sabato sera ci diverte nella veste di giudice a Tu Sì Que Vales insieme a Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Litizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari, ora approdato in Rai come concorrente a Ballando Con Le Stelle. La domenica pomeriggio ci presenta tanti talenti sia per quanto concerne la danza che il canto.

Maria De Filippi, ha il cuore pieno di gioia per lui

Quest’anno Amici, che è definibile, e pure a buona ragione, come il padre di tutti i talent, è iniziato con un piccolo ritardo sulla tabella di marcia. Nonostante ciò sta regalando momenti decisamente speciali ai numerosi telespettatori che hanno pian piano iniziato a tifare per i loro preferiti.

Certo, la strada per arrivare alla tango agognata fase serale, che è la più vista in assoluto, è ancora lunga, così come quella per giungere alla finalissima. In ogni caso bisogna lottare fin da ora, proprio con le unghie e con i denti, per tentare di riuscire ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo però Maria ha di che festeggiare. La notizia è lietissima e lei ha il cuore pieno di gioia per lui.

Holden da record, mai successa prima una cosa simile

In poche parole ancora una volta i talenti di Amici hanno fatto centro anche in classifica. Leggendo con attenzione quella specifica di Spotify la conduttrice ha sottolineato che mai prima d’ora in così poco tempo i brani inediti caricati degli alunni potessero contare su un successo così elevato e immediato.

In particolare a registrare ogni record è stato il cantautore Holden. Anzi, il suo brano è addirittura entrato di diritto nella speciale playlist Generazione Z. ” E’ un risultato enorme, sono davvero felice. Non avrei mai immaginato un successo così grande“, ha dichiarato super emozionato il giovane. E Maria, tutta orgogliosa, non può fare altro che applaudirlo e festeggiare con lui.