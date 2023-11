Simona Ventura, com’era prima di tutta la chirurgia estetica: un prima e dopo impressionante

I fan di Simona Ventura si sono chiesti com’era prima, agli inizi della sua carriera. Ecco una foto del passato che non lascia alcun dubbio

Tutti sono concordi nel dire che Simona Ventura sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Bentivoglio il 1° aprile 1965, ha esordito in televisione negli anni 80 prima come concorrente di famosi quiz e poi come valletta di alcuni programmi televisivi.

Ha lavorato sia con la Mediaset che con la Rai per poi approdare anche su Sky Italia. Nel suo curriculum si possono leggere Festival di Sanremo 2004, Quelli che il calcio, L’isola dei famosi (prima nel ruolo di conduttrice e poi come concorrente), Selfie – Le cose cambiano, Temptation Island Vip, Amici (nel ruolo di giudice) e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata dal 1998 con il calciatore Stefano Bettarini che lo ha reso padre di due figli. Per via dei tradimenti di lui si sono separati nel 2008. Adesso è felice accanto a Giovanni Terzi, anche lui alle spalle ben due matrimoni.

Essendo un personaggio pubblico, Simona Ventura tende ad aggiornare costantemente il suo profilo social. Nelle ultime ore ha scatenato la curiosità di tanti con uno scatto. Andiamo a scoprire il motivo di tanto interesse.

La trasformazione di Simona Ventura, il dettaglio sul web non sfugge

Di recente sul suo profilo Instagram la conduttrice ha deciso di pubblicare uno scatto del passato. È ben risaputo che ha spesso cambiato taglio e colore dei capelli: dal rame al castano scuro, da lunghezza medie fino a caschetto.

Nella foto in questione ha optato per un rame tendente al biondo. I fan, però, hanno notato che il suo viso è diverso se si fa riferimento a degli scatti attuali. Avrà fatto ricorso alla chirurgia estetica? La risposta è stata data proprio da lei senza alcuna esitazione.

Le confessioni di Simona Ventura sugli interventi chirurgici

Oggi Simona Ventura è una bellissima donna che ha superato i 50 anni, ma ha una bellezza tale da fare invidia alle più giovani. Inoltre rappresenta un modello di riferimento per coloro che prediligono ancora la naturalezza. Non a caso si mostra spesso in versione acqua e sapone davanti alle telecamere.

Non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica sottoponendosi negli anni 2000 a un intervento di mastoplastica additiva per aumentare il volume del seno. Poi ha voluto ridurlo per tornare a com’era prima. Poi si è rifatta il naso, le labbra e gli zigomi. A oggi ha ammesso che non vuole più ricorrere al bisturi e iniziare ad apprezzare l’immagine riflessa allo specchio.