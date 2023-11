Rai 1, l’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno: l’attore era il più amato di tutti eppure non c’è stato nulla da fare

Nuovo addio in Rai: l’attore più amato gela il pubblico con un comunicato clamoroso, per lui è giunto il tempo del ritiro.

Nel 2023 numerosi volti dello show-business italiano hanno preso congedo dalla pubblica emittente, a partire da Fabio Fazio, che dopo decenni di militanza in Rai ha deciso di migrare sulla rete Nove assieme all’entourage di “Che tempo che fa”.

Anche Lucia Annunziata ha ufficializzato le proprie dimissioni, e concluso la propria esperienza al timone di “Mezz’ora in più”, mentre Bianca Berliguer è approdata a Rete 4, e rilanciato il suo format con il nuovo nome “È sempre Cartabianca”.

Nelle ultime ore anche uno degli attori più amati della televisione italiana ha deciso di uscire di scena dal talent “Ballando con le Stelle”: si tratta dell’amato comico Lino Banfi, alfiere della commedia sexy all’italiana e indimenticato protagonista di “Un medico in famiglia”.

Durante l’ultima puntata del talent Lino Banfi ha riferito a Milly Carlucci ed al pubblico la sua volontà di abbandonare lo show: nonostante le proteste della conduttrice, l’attempato pugliese è apparso determinato nella sua scelta.

Rai, Lino Banfi si congeda dal pubblico di “Ballando con le Stelle”

L’attore ha affrontato la sfida di “Ballando con le Stelle” con entusiasmo, e in prima battuta aveva confessato: “La prima cosa che ho detto alla mia maestra è stata: ‘Non ho mai mosso un passo di danza, ma fammi fare anche cose difficili’. Lei ci ha preso gusto, e mi ha insegnato anche cose da veri ballerini. Poche cose, ma che sono riuscito a fare“.

In effetti, le esibizioni di Lino Banfi e Alessandra Tripoli hanno conquistato spettatori e giuria, e l’attore ha dato prova di notevole impegno, senso del ritmo e immancabile autoironia. Nel corso dell’ultima puntata, però, il neo-ballerino ha riferito a Milly Carlucci di voler interrompere la sua permanenza dello show, e non a causa di un plausibile sovraccarico fisico. “No, no, sto benissimo” – ha spiegato nel corso di un’intervista – “Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare, e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo“.

Lino Banfi motiva la sua scelta: “Meglio ritirarmi vittorioso”

L’attore ha poi argomentato: “So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo, e io non ho gli anni, né la forza, per andare avanti. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto 3 o 4 cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare, non andarmene da perdente“. Principalmente, egli avrebbe partecipato al programma per rendere omaggio alla moglie Lucia Zagaria, recentemente scomparsa, ed ha sentito di aver raggiunto lo scopo.

Lino Banfi ha però garantito: “Preferisco vada avanti chi lo merita di più, non ho bisogno di dimostrare che posso vincere. Ora mi godrò lo spettacolo da casa“.