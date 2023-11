Tomaso Trussardi, anche per lui c’è il grande amore: “Completamente innamorato” | Chi lo bacia

Dopo mesi di silenzio Tomaso Trussardi è uscito allo scoperto con un nuovo amore, ma non è come sembra. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Tommaso Trussardi è noto agli italiani per aver sposato Michelle Hunziker, ovvero uno dei pilastri fondamentali della Mediaset. Sono stati insieme 10 anni e dal loro amore sono nate due splendide figlie. Per fortuna Aurora Ramazzotti ha un bellissimo rapporto con loro, diventato zie con l’arrivo di Cesare.

Dopo 4 anni di convivenza è 7 di matrimonio nel gennaio 2022 hanno annunciato la loro separazione. Gli utenti social più attenti avevano già percepito qualcosa, dato che le ultime vacanze natalizie le avevano trascorse separatamente: lei con le figlie e le amiche mentre lui con amici in altro luogo.

Una volta prese due strade diverse, Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, il medico più bello d’Italia ed ex concorrente del Grande Fratello. Quando l’estate è giunta al termine, la conduttrice ha messo la parola fine alla frequentazione.

Da qualche ora, invece, è uscita allo scoperto con l’osteopata di vari personaggi del mondo dello spettacolo. Lui non è altro che Alessandro Carollo. Nel frattempo in tanti si sono chiesti se Tommaso Trussardi sia riuscito a trovare qualcuno in grado di fargli nuovamente battere il cuore. Sembra che ci siano buone speranze.

Curiosità sulla vita privata di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha pubblicato una Instagram story di recente in cui ha fatto riferimento all’amore. Per i fan indubbiamente è stata una dedica per la nuova fiamma.

Per quanto riguarda Tomaso Trussardi da quando ha divorziato è stato beccato in compagnia di tante altre donne. Qualche mese fa si è recato a un evento a Paestum e lì ha avuto modo di incontrare la showgirl Dayane Mello. Entrambi si dichiarano single per ora. Fatto sta che lui sa da chi farsi coccolare.

Lo scatto non lascia alcun dubbio: è amore!

In occasione del decimo compleanno della figlia Sole, il 10 ottobre 2023 è stata organizzata una festa in suo onore e all’appello non potevano mancare i genitori. I presenti hanno notato una sorta di freddezza tra i due ex.

All’evento l’uomo si è recato con il cagnolino Odino, la piccola star della serata. Proprio con lui in queste ore è comparso su Instagram. La foto in questione, in stile black and white, esprime dolcezza al punto tale che una follower ha parlato di puro amore. Altre hanno anche elogiato la sua classe. Ciò dimostra che Trussardi, anche se non si espone troppo nel piccolo schermo, è seguito e amato a prescindere.