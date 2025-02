Roma, verso la Ciclomare: arrivano 32 milioni dalla Regione

La Regione Lazio compie un ulteriore passo avanti verso un sistema di trasporti più green e innovativo, stanziando ben 38 milioni di euro per il potenziamento della mobilità ciclabile sul territorio. L’iniziativa, parte integrante del piano “Un’Europa resiliente e più verde”, segna un impegno deciso della giunta regionale nel favorire una transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, con un occhio di riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

“Ciclomare”, pista pronta per il 2028

La proposta, firmata dal presidente Francesco Rocca, dalla vice Roberta Angelilli e dall’assessora ai Lavori Pubblici, viabilità e infrastrutture Manuela Rinaldi, prevede l’erogazione dei fondi nel periodo che va dal 2025 al 2027. Un aspetto di rilievo dell’iniziativa è l’impostazione rigorosa dei tempi: i contratti d’appalto dovranno essere stipulati entro 18 mesi dall’approvazione, con lavori da ultimare entro il 2028. Questo vincolo temporale non solo assicura una rapida realizzazione degli interventi, ma mira anche a lasciare un’eredità concreta e duratura per la legislatura in corso, iniziata a febbraio 2023.

Dei 38 milioni stanziati, 20 saranno destinati a una manifestazione d’interesse per la progettazione di nuove piste ciclabili ancora prive di finanziamenti su tutto il territorio regionale. I restanti 18 milioni saranno invece investiti in un progetto simbolico: la realizzazione della pista ciclabile “Ciclomare”.

Questo percorso, che ha radici risalenti al 2022, intende creare un collegamento diretto tra il Colosseo e Ostia, articolandosi in un itinerario che abbraccia le bellezze storiche e paesaggistiche di Roma. Partendo dal cuore pulsante della città, il percorso si snoderà attraverso il Circo Massimo, viale Aventino e arriverà fino a Porta San Paolo, per poi proseguire lungo la Piramide Cestia, via Ostiense e viale Marconi. Il tragitto proseguirà verso Cristoforo Colombo, costeggiando la tenuta della presidenza del Consiglio di Castel Porziano e la riserva naturale del litorale, fino a sfociare nelle acque del mare di Ostia.

Rinaldi: “Passo decisivo verso il rispetto dell’ambiente”

Il presidente Rocca ha sottolineato con convinzione che “investire nella mobilità sostenibile non è solo una scelta ecologica, ma rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e stimolare lo sviluppo economico locale.

Anche Roberta Angelilli ha evidenziato come tale investimento possa dare un forte impulso al commercio e al turismo, due settori vitali per l’economia regionale. L’assessora Rinaldi, dal canto suo, ha affermato che “questi interventi costituiscono un passo decisivo verso una rete infrastrutturale più efficiente e rispettosa dell’ambiente”.