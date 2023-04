Roma, tutto sugli Internazionali BNL di tennis: date, location e calendario

Come ogni anno torna l’appuntamento con gli Internazionali BNL di Tennis di Roma, torneo Master 1000 del circuito ATP e del circuito WTA 1000. L’ottantesima edizione, questa che si appresta a partire, vedrà iscritti tutti quanti i primi 70 giocatori del ranking ATP a riprova del prestigio e dell’importanza che la manifestazione ricopre a livello internazionale.

Al via l’Ottantesima edizione

Gli Internazionali BNL di Tennis di Roma festeggiano le 80 candeline in questo 2023, con il torneo che andrà in scena dal 10 al 21 maggio presso la consueta location del Foro Italico. Quella di quest’anno sarà la prima edizione del torneo con “upgrade” che consentirà a tifosi e appassionati di assistere a uno spettacolo ancora più vario e denso.

I tabelloni saranno due e vedranno impegnati circa il doppio dei giocatori rispetto alle scorse edizioni della manifestazione, con più di 300 incontri che riempiranno un programma assolutamente intenso.

Il calendario

Le pre-qualificazioni degli Internazionali si disputeranno dal 2 al 5 maggio 2023 mentre le qualificazioni ufficiali andranno in scena l’8 e il 9 maggio. Da martedì 9 partirà ufficialmente anche il main draw femminile con alcuni match del primo turno.

Mercoledì 10 maggio, invece, prenderà il via anche il tabellone maschile. La manifestazione terminerà domenica 21 maggio, giornata che assegnerà il titolo sia di doppio maschile che di singolare maschile. Sabato 20, invece, nella sessione diurna a partire dalle ore 13 si disputeranno le semifinali ATP mentre nella sessione serale dalle 19 si giocherà la finale di singolare WTA e poi quella di doppio sempre WTA.

Le novità della location

Il torneo cresce sempre di più raggiungendo come numero di atleti e match i Master 1000 di Miami e Indian Wells. Proprio per questo, con le mutate esigenze della manifestazione, la location del Foro Italico subirà delle modificazioni sia estetiche che sostanziali.

I match-practice courtis saranno diciassette e altrettanti quelli messi a disposizione dei tennisti da 5 famigerati circoli romani. In aggiunta, con la costruzione di un ponte sospeso, i tennisti potranno spostarsi facilmente dall’area delle piscine alla loro zona dedicata nel Centrale. Ciò permetterà una maggiore fruibilità dell’impianto e una visuale di gran lunga arricchita.

Berrettini in dubbio

Matteo Berrettini si è reso protagonista di un inizio di stagione sicuramente non entusiasmante. Quando sembrava migliorare la condizione, dopo i due match vinti al Master 1000 di Monte Carlo, un infortunio agli addominali, precisamente uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno, lo ha fermato ancora una volta.

I tempi di recupero, per questi motivi, potrebbero essere troppo lunghi tanto da far saltare al tennista romano l’appuntamento con gli Internazionali. Lo stop dovrebbe durare circa 3/4 settimane rendendo così la presenza di Berrettini a Roma in forte dubbio.

