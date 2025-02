Roma. Tramvia Togliatti, il 3 marzo l’apertura del cantiere

La realizzazione della Tramvia Togliatti entra nella fase operativa. Si sono concluse le attività relative allo sviluppo del progetto esecutivo, che hanno riguardato sondaggi, bonifiche e verifiche strutturali sul cavalcavia dell’autostrada A24. Il progetto, parte delle opere strategiche per la mobilità sostenibile di Roma, è destinato a rivoluzionare i collegamenti tra le periferie e il centro, migliorando il trasporto pubblico lungo l’asse di viale Palmiro Togliatti.

Tramvia Togliatti, completamento lavori entro giugno 2026

L’Assessorato alla Mobilità ha annunciato che il prossimo 27 febbraio si concluderà la verifica sul progetto esecutivo della tratta da Ponte Mammolo al cavalcavia dell’A24. Terminato questo passaggio tecnico, il 3 marzo partirà ufficialmente la cantierizzazione per la realizzazione della prima tratta, che collegherà Ponte Mammolo a via degli Alberini.

Parallelamente all’avvio dei lavori, la verifica delle fasi successive del progetto esecutivo proseguirà fino all’11 maggio. In questa fase, l’appaltatore ha già provveduto a reperire sul mercato l’armamento ferroviario e gli impianti necessari per la realizzazione dell’intera linea tranviaria.

L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, ha dichiarato che i lavori verranno svolti con l’apertura di più cantieri lungo l’asse della tramvia, con l’obiettivo di velocizzare l’esecuzione e completare l’intero progetto entro il 30 giugno 2026, rispettando così i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“Grazie al coordinamento tra istituzioni e imprese, siamo riusciti a garantire il rispetto del cronoprogramma e a dare il via a un’infrastruttura fondamentale per la mobilità di Roma. Si ringrazia la Commissaria di Governo, Maria Lucia Conti, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e le imprese aggiudicatarie per l’impegno profuso in questo obiettivo sfidante”, ha sottolineato Patané.