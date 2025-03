Roma, tornano le Giornate FAI di Primavera: tutti i dettagli

Dal Ministero dei Beni Culturali all’apertura straordinaria di Palazzo Farnese: ecco tutte le gemme aperte in questo weekend

Roma si prepara ad accogliere una delle iniziative culturali più amate e attese dell’anno: le Giornate FAI di Primavera. Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025, la Fondazione Ambiente Italiano offrirà la possibilità di esplorare luoghi straordinari solitamente chiusi al pubblico o difficilmente accessibili. Un’occasione unica per immergersi nel patrimonio artistico e storico della Capitale, accompagnati dalla passione e dall’impegno dei volontari FAI.

Con il sostegno di importanti istituzioni e la partecipazione di decine di volontari, l’evento rappresenta un viaggio affascinante nel cuore culturale di Roma, aprendo le porte di palazzi storici, ville nobiliari e sedi istituzionali che conservano secoli di storia. Scopriamo insieme i luoghi imperdibili di questa edizione.

Le gemme nascoste di Roma: i luoghi visitabili

Ministero dei Beni Culturali

Uno dei luoghi più simbolici e affascinanti della cultura italiana apre le sue porte a tutti i visitatori, previa prenotazione obbligatoria. Gli spazi istituzionali del MiC, che custodiscono la storia e la tradizione del patrimonio nazionale, offrono un viaggio attraverso sale prestigiose e documenti preziosi, testimoni di un passato glorioso e di una missione costante di tutela e valorizzazione.

Palazzo Besso

Un vero gioiello architettonico a pochi passi da Piazza Venezia, visitabile esclusivamente dagli iscritti FAI. Palazzo Besso, ricco di arredi d’epoca e pregiate collezioni d’arte, rappresenta un raro esempio di dimora storica nel cuore pulsante della città. Le sue stanze, normalmente chiuse al pubblico, svelano dettagli raffinati e decorazioni che raccontano la vita nobiliare di epoche passate.

Collegio Romano – Liceo Visconti

Ospitato in un edificio secolare, il Liceo Visconti è uno dei più antichi licei d’Italia. La sua architettura barocca e le aule monumentali permettono di respirare l’atmosfera del sapere classico e della tradizione educativa romana. L’apertura è consentita a tutti, con priorità agli iscritti FAI, per un’esperienza che mescola cultura e storia accademica.

Palazzo della Valle

Residenza nobiliare straordinaria, oggi sede istituzionale, il Palazzo della Valle si rivela ai visitatori esclusivamente con prenotazione obbligatoria e solo per gli iscritti FAI. L’edificio, con i suoi interni sfarzosi e le sale sontuose, conserva la memoria di una Roma aristocratica e prestigiosa, mantenendo viva la suggestione di un’epoca lontana.

Villa il Vascello

Aperta a tutti, ma con prenotazione obbligatoria, questa magnifica villa sull’Aventino è un luogo ricco di fascino e storia. Famosa per il suo legame con la massoneria e per il suo ruolo durante il Risorgimento, Villa il Vascello offre un panorama unico sulla città e un giardino che sembra sospeso nel tempo. Un’occasione per scoprire i segreti di una residenza carica di simbolismo e bellezza.

Evento straordinario: Palazzo Farnese

Sabato 22 marzo, l’Ambasciata di Francia a Roma apre eccezionalmente le sue porte agli iscritti FAI. Palazzo Farnese, capolavoro del Rinascimento italiano e sede diplomatica tra le più prestigiose al mondo, si lascia ammirare in tutta la sua magnificenza. Le sale monumentali, impreziosite da opere d’arte di inestimabile valore, raccontano il potere e l’eleganza della famiglia Farnese e il loro contributo alla storia dell’arte. La prenotazione è obbligatoria e riservata agli iscritti, per un’esperienza esclusiva e irripetibile.