Roma. Sparatoria a San Basilio, morta una poliziotta

Una donna è stata trovata senza vita nell’androne di un palazzo nel quartiere San Basilio a Roma. La donna sarebbe una poliziotta, lo stabile dove intorno alle 11:30 è stato scoperto il corpo si trova in via Rosario Nicolò, e dovrebbe essere la palazzina dove viveva la vittima. Secondo Adnkronos, la poliziotta è rimasta uccisa in seguito a una sparatoria. Sul posto è giunta la Polizia dopo la segnalazione di spari in strada. Seguiranno aggiornamenti.

