Meteo e traffico Roma sabato 3 e domenica 4 giugno 2023

Meteo e traffico a Roma sabato 3 e domenica 4 giugno, il tempo nella Capitale

Buone notizie si attendono per sabato 3 giugno sulla Capitale con tempo soleggiato per tutta la giornata e con cieli sereni anche nella serata e nella notte. Temperature tra 16 e 26 gradi, venti deboli. Domenica 4 giugno su Roma sole e cielo sereno per tutto il giorno mentre per la serata si prevede il ritorno di annuvolamenti anche compatti. Non si prevedono precipitazioni. Le temperature restano stazionarie tra 16 e 25 gradi.

Muoversi a Roma nel week end e le chiusure del 2 Giugno

Venerdì 2 giugno, nell’area dei Fori Imperiali, le celebrazioni per il settantasettesimo anniversario della proclamazione della Repubblica, con la consueta parata alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Ci saranno chiusure al traffico e deviazioni per alcune delle linee di bus che servono la zona centrale della città. Sempre sul fronte della viabilità, già in atto alcuni divieti di sosta. Tutte le info sul sito romamobilita.it

Sabato 3 giugno sono previsti dei lavori di manutenzione su un impianto luminoso del viadotto della Magliana. Per lasciare spazio all’intervento, sabato 3 e domenica 4 giugno, tra le 7,30 e le 13,30, sul viadotto altezza via del Cappellaccio ci sarà un restringimento della carreggiata, per circa 100 metri, sia direzione Eur che direzione Gra. L’Appia Antica farà da cornice alla Festa della Bicicletta. Dalle 10 alle 13 il tratto che va dall’ex Cartiera latina alla chiesa del Domine Quo Vadis sarà riservato esclusivamente a pedoni e ciclisti. La festa proseguirà, poi, con un pic-nic nelle aree messe a disposizione dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla mobilità dolce, attiva ed ecosostenibile e sull’importanza della sicurezza stradale. A promuovere l’iniziativa, patrocinata dal Campidoglio e dal Parco regionale dell’Appia Antica, sono le associazioni Salvaiciclisti, Fiab, Fridays for Future e Legambiente. All’evento, organizzato in occasione della Giornata mondiale della Bicicletta, aderiranno anche Alleanza Mobilità dolce, Biketoschool, Bike4city, Fondazione Michele Scarponi

